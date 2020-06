No es una trama que ya avizora inocentes o culpables, o que busca sentencias apresuradas. Pero a casi dos meses de conocerse los cuestionados contratos del cantante Richard Cisneros o Richard Swing con el Ministerio de Cultura lo que sí se ha ido conociendo poco a poco es a un conjunto de personas que en algún momento han tenido distinto vínculo o contacto con el autodenominado “rey criollo” o “rey del swing”. Tanto para la fiscalía, como la Comisión de Fiscalización del Congreso, ello ha sido un punto de partida plasmado en la toma de declaraciones iniciales.

¿El objetivo? Ir desenredando una madeja y esclarecer una historia de aparentes favorecimientos para contratar con el Estado que, al parecer, aún tiene para rato.

Martín Vizcarra

Fue el presidente Martín Vizcarra quien el 25 de mayo pasado, durante una conferencia de prensa, reveló que conoce a Richard Swing desde la campaña electoral del 2016, en donde el hoy mandatario conformó la fórmula presidencial del partido Peruanos por el Kambio (Contigo) que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a Palacio de Gobierno.

Y es que en febrero del 2016, Vizcarra asumió la jefatura de la campaña de PPK. “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, comentó aquel día.

Posteriormente, ante versiones desde un sector de integrantes de la campaña ‘ppkausa’ que señalaban que Cisneros llegó a colaborar en la contienda electoral por iniciativa de Vizcarra, este aclaró el 4 de junio: “¿Qué relación tengo con él? Ninguna. No he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público”. Desde la Comisión de Fiscalización se han expresado ya intenciones de tomar la declaración del jefe de Estado.

Mirian Morales

El Comercio reveló hace unas semanas que Cisneros tuvo una “reunión de trabajo” el 28 de junio del 2018 con Mirian Morales, secretaria general de la Presidencia de la República.

Mirian Morales conoce a Vizcarra desde que ella trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas encargada de la solución de conflictos sociales en el sur del país, mientras que él era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Luego, laboró en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras el llamado del entonces ministro y hoy jefe de Estado.

El último viernes 12, al acudir como testigo a una sesión de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Cisneros confirmó la cita y explicó que fue él quien tuvo la iniciativa de la misma a fin de exponer sus propuestas, puesto que tenía intención de formar parte del grupo de asesores de Vizcarra.

“Yo fui a buscar a la señora Mirian Morales porque quise hablar con ella [...] al conversar con ella le expliqué que tenía dos proyectos, uno para ser parte del grupo de asesores presidenciales del presidente Martín Vizcarra. Tuvimos una reunión donde le expliqué algo de lo que conocía, algo de mi experiencia en el marketing político y estrategias políticas, pero lamentablemente no me tomaron porque había que tener un título y un grado, eso bloqueó mi trabajo”, confesó. Agregó que la conoció en el cóctel de la juramentación del Gabinete que encabezó César Villanueva, el primero de la gestión del mandatario.

Karem Roca

Este Diario también reveló que el 12 de octubre del 2018, Cisneros tuvo otra “reunión de trabajo” con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial que trabajó como el asistente del hoy presidente durante la campaña presidencial del 2016.

Consultada al respecto por El Comercio, Roca explicó que recibió al cantante por cortesía: “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”.

Esto, según acotó, porque ella tienes funciones administrativas ajenas al pedido, por lo que no hubo respuesta. Precisó que tampoco trasladó el pedido de ‘Richard Swing’ a otra área.

“Me reuní con la señora Karem Roca para hablar sobre relaciones públicas basados en temas laborales, sobre proyectos laborales, pero ella no tiene injerencia ni capacidad de decidir. Ella me recibió por cortesía, porque trabajamos juntos en la campaña”, manifestó el artista sobre el asunto la semana pasada ante la Comisión de Fiscalización.

Susana de la Puente

El último 2 de junio, la exembajadora y parte del círculo de confianza del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) durante las campañas del 2011 y 2016 manifestó a RPP: "Él llegó al final de la campaña con ocasión de los mítines de cierre. Recuerdo que nos hizo llegar unas canciones muy pegajosas y por eso sugerí si podían ser usadas como temas de fondo".

En tanto, agregó que no mantuvo relación con el cantante posteriormente y que este no participó en el equipo de campaña.

Al respecto, ante el Congreso, Cisneros dijo que De la Puente fue quien lo presentó a fin de que participe en la campaña de 2016, y no Vizcarra o el exlegislador Gilbert Violeta, quien jefaturó aquella inicialmente.

“Con quien yo tenía reuniones para estos temas musicales, que no son temas de análisis político, era con Susana de la Puente, que a través de la señora Patricia Miloslavich, es la que me introduce en el grupo de cierre. Para nada el presidente Vizcarra, como dicen las demás personas, como que fue él quien me recomendó”, dijo.

Máximo San Román

El nombre del exasesor ad honórem del expresidente Kuczynski salió a la luz durante la comparecencia de Cisneros ante la Comisión de Fiscalización. Aquel día, el cantante afirmó que su primera visita a Palacio de Gobierno fue bajo el llamado del también empresario.

“No recuerdo si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia de Kuczynski. El ingeniero San Román me convocó porque conoce mis aptitudes en marketing político, para hacer una consultoría ad honórem”, aseveró.

Horas después. el exasesor de PPK manifestó a ATV: “No lo puedo creer, yo nunca lo he conocido a este individuo, yo nunca lo he presentado, yo no lo puedo creer”.

Sin embargo, consultado nuevamente por El Comercio este miércoles, recordó: “Creo que sí he conversado con él, definitivamente, pero no me ofreció nada trascendente porque no es mi campo ni la función que cumplía en ese momento en Palacio de Gobierno”.

San Román se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización. Durante el interrogatorio, negó cualquier relación con Richard Cisneros, pero aceptó que sí se reunió con él.

“En ningún momento he afirmado que nunca me he reunido [con Cisneros]. He recibido a muchas personas y probablemente a él”, respondió a los congresistas del grupo de Fiscalización.

Patricia Balbuena

Los contratos de Richard Swing con el Ministerio de Cultura empezaron en julio del 2018, durante la gestión de Patricia Balbuena como titular de sector. La primera orden de servicio tuvo como fin, según el documento, “promover el uso de los espacios culturales de la sede institucional”. Por ello, se desembolsaron S/21.00.

En total, fueron nueve contratos entre el 2018 y 2020 por S/175.400.

Balbuena se reunió con Cisneros, según el libro de visitas del ministerio, el 14 de setiembre del 2018. En diálogo con El Comercio hace unos días, la exministra afirmó que las órdenes de servicio no fueron iniciativa de su despacho, pues supo de aquellas contrataciones cuando estas ya se habían concretado.

“Lo he conocido ya en el marco del proceso por una orden de servicio. He conversado con él una vez, recuerdo, y aproveché para precisarle la perspectiva de lo que estaba buscando”, manifestó.

Acotó que no tuvo con el cantante ningún vínculo previo ni posterior. Balbuena fue citada a la Comisión de Fiscalización para el viernes 12, pero pidió la reprogramación de la misma y justificó su inasistencia debido a las responsabilidades que tiene como actual viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Jorge Apoloni

Balbuena juró al cargo de ministra el 2 de abril, como parte del Gabinete de César Villanueva, y, según informó “Perú21”, a los diez días nombró como secretario general de la cartera de Cultura a Jorge Apoloni Quispe.

Y precisamente la Secretaría General del Ministerio de Cultura fue la que solicitó la primera orden de servicio que terminó por significa el primer contrato de Cisneros.

Apoloni, actual secretario general de ProInversión, manifestó al citado diario que Balbuena no le pidió que se solicite los servicios de Richard Swing. Indicó también que solicitó los documentos firmados durante su gestión al Ministerio de Cultura para “dar toda la información” y recalcó que se somete a las investigaciones de la fiscalía.

Al respecto, Cisneros indicó ante el Parlamento que fue requerido “para potenciar los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura, y para eso se necesitaba la experiencia de tener producción de eventos”. “Fui requerido por Secretaría General, por el secretario de ese momento [2018] que era Jorge Apoloni. Tengo entendido que fue por encargatura de Jorge Apoloni [que se mandó el correo en el que solicitan sus servicios]”, apuntó.

Sonia Guillén

La antropóloga Sonia Guillén estuvo al frente del ministerio cuando estalló el escándalo. El 24 de abril pasado se emitió la orden de servicio por la cual Richard Swing fue contratado para ejecutar “actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar en rendimiento laboral, personal y social de los servidores” de dicha cartera. Todo ello durante la emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19). El monto a pagar era de S/30.000, pero por una charla realizada se desembolsaron S/10.000.

El vendaval de cuestionamientos vino después y Guillén renunció al cargo. Pero durante su gestión, además, en febrero del 2020, ya se había dado otro contrato con Cisneros por S/33.400 para el “servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional”.

El último viernes 12, la exministra respondió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó haber tenido alguna comunicación con el presidente Martín Vizcarra o funcionarios de despacho del mandatario en torno a los contratos de Richard Swing.

“Mi respuesta es muy subjetiva y está dentro de las situaciones de este contexto [...] Para darle una respuesta, diría que si dependiera de mí hacer una evaluación yo no lo contrataría”, dijo ante la comisión. “Si la contratación de Richard Cisneros fue irregular, impertinente o innecesaria, será determinado por las investigaciones que ya se iniciaron en la secretaría técnica de procesos administrativos disciplinarios y en el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Cultura, cuyo resultados esperamos conocer pronto”, agregó.

Los citados son las caras más visibles de una historia que tiene aún aristas por desarrollar e implica a nivel de la investigación preliminar de la fiscalía, al momento, a 14 funcionarios del Ministerio de Cultura. Además, en la Comisión de Fiscalización del Parlamento no se descarta citar a los seis ministros que estuvieron durante el tiempo en que Richard Swing fue contratando con el Estado.

Mientras la fiscalía realiza su trabajo que implica tomar la declaración testimonial de los investigados y otras acciones, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha empezado también por recoger las versiones de distintos implicados.

