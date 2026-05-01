En la noche del jueves 30 de abril, ciudadanos protagonizaron protestas en los exteriores de la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, y afuera del domicilio del presidente de esa entidad, Roberto Burneo, para exigir que se realicen elecciones complementarias o, en caso contrario, declarar la nulidad del proceso electoral por presuntas irregularidades durante los comicios generales del 12 de abril.

Al respecto, el JNE condenó los hechos registrados en los exteriores de la casa de su titular, así como “toda forma de hostigamiento o amedrentamiento” contra sus autoridades.

“Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, expresó en un comunicado.

Aunque reconoció que el derecho a la manifestación es legítimo, el JNE aclaró que este “no ampara actos de intimidación ni amenazas”.

Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones

“Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, añadió.

El órgano electoral aseguró que actúa “con plena autonomía e independencia”, y que sus decisiones se adoptan exclusivamente “sobre la base de criterios técnicos y jurídicos, dentro del marco de las etapas del proceso electoral”.

Finalmente, exhortó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a “actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR