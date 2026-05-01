Resumen

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El JNE rechazó las manifestaciones registradas en los exteriores de la casa de su titular, Roberto Burneo, el jueves 30 de abril | Foto: El Comercio
El JNE rechazó las manifestaciones registradas en los exteriores de la casa de su titular, Roberto Burneo, el jueves 30 de abril | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

En la noche del jueves 30 de abril, ciudadanos protagonizaron protestas en los exteriores de la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, y afuera del domicilio del presidente de esa entidad, Roberto Burneo, para exigir que se realicen elecciones complementarias o, en caso contrario, declarar la nulidad del proceso electoral por presuntas irregularidades durante los comicios generales del 12 de abril.