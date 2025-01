-La ONPE les ha enviado un proyecto de ley para incluir un mecanismo de recuento de votos. ¿Está a favor? ¿Y cuál sería el impacto de esta norma?

Hemos recibido ayer [martes] el proyecto de la ONPE, ya hemos solicitado el sustento técnico, porque no había sido acompañado de esta información y en función de evaluar su propuesta vamos a tomar una decisión. Ahora, esto está en el marco de una ley que ya se ha aprobado y que dispone que las cédulas de votación se van a conservar durante 90 días. Y hay que evaluar esta medida en el sentido de que no afecte el calendario electoral en la preclusión de los plazos. Considerando que el proceso electoral de 2026 se dará el 12 de abril y en mayo se daría, si es que hay, una segunda vuelta, las cédulas de votación se podrían conservar inclusive más allá de la asunción del mandato presidencial y de las autoridades parlamentarias, es decir hasta agosto. Este es un tema que se debe ver con toda la seriedad del caso, porque podría, si es que no se regula, [dejar la puerta abierta para] cuestionar a autoridades ya electas y esa es la preocupación del JNE fuera de la propuesta de la ONPE, que es un poco más prudente.

-En la actualidad, son 39 los partidos habilitados para participar en las elecciones generales de 2026, el doble que en el 2021. ¿Cuáles son los riesgos que esta situación conlleva?

Son retos más que riesgos, porque ya el proceso electoral está con esta cantidad de jugadores, de partidos que van a participar del proceso electoral. Ahora pueden ser que no participen los 39 partidos de forma individual, todavía hay la oportunidad de que los partidos puedan realizar alianzas. Esto lo tienen que presentar hasta junio de este año y en julio ya se daría respuesta si es viable o no, las alianzas que se han propuesto. Podrían participar los 39 partidos o más, porque aún tenemos en cartera otros que están en procesos de evaluación. Pero podría haber menos fórmulas porque estos partidos pueden realizar alianzas.

-¿Cuántos partidos han estimado que puedan inscribir antes del 12 de abril, cuando vence el plazo?

Hay uno que está por inscribirse, incluso la sumilla ya se publicó, dentro de poco vamos a tener el partido número 40 [...] Estimamos que de los 26 que están en carrera, 10 podrían llegar a inscribirse.

-¿Es decir, habría 50 partidos habilitados para las elecciones generales de 2026?

Ese es el estimado, pero la foto que tenemos en la actualidad es de 39 partidos y eventualmente el partido número 40.

“Los cuestionamientos al trabajo del sistema electoral han generado un gran desgaste”, afirmó el presidente del JNE. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

-El Congreso eliminó las PASO, que iban a ser un tamiz para evitar que a la elección general llegue una alta cantidad de partidos. ¿Fue un error?

Más que un error creo que todas estas iniciativas lo que buscan es fortalecer la participación de los ciudadanos en la vida partidaria. Más que [la eliminación de] las PASO sea un error, el tema es la facilidad que hay para la inscripción de partidos, esto ha generado que haya una gran cantidad de partidos inscritos a la fecha. El proceso sobre cómo participan internamente los partidos es uno que ya tiene tres canales a través de primarias, tanto internas, abierta o vía delegación. Lo importante es que se fortalezca la participación y que el ciudadano común pueda involucrarse en política, sobre todo los jóvenes. Vamos a tener 2.5 millones de nuevos votantes, son jóvenes entre los 18 y 21 años que van a ejercer su derecho al voto por primera vez. Así que es importante fortalecer la consciencia y la cultura cívica electoral y ciudadana.

-El Parlamento tiene hasta el 12 de abril para realizar ajustes a las leyes electores. ¿Cuáles deben ser las prioridades?

Lo que hemos planteado como una de las posibilidades es que los fallos del JNE sean obligatorios, eso nos parece muy importante porque van a haber entre 70 y 100 jurados electorales especiales, por lo tanto, van a haber muchos criterios y es necesario que los fallos y las resoluciones del pleno del JNE sean obligatorios para evitar la dispersión...

-¿Que sean vinculantes?

Sí, que sean vinculantes. Esa es una de las iniciativas que consideramos que deben ser vistas de manera inmediata. La otra que hemos previsto no para las elecciones generales, sino para las regionales y municipales que también se vienen el próximo año es que tengan un margen de convocatoria de 365 días y no los 270 días que son en la actualidad. Esto para garantizar de que se realicen las primarias. Esas son las dos iniciativas importantes que consideramos que se tienen que ver de forma inmediata.

-Usted ha señalado que se deberá hacer uso de una partida adicional para realizar las elecciones de 2026. ¿Cuánto es lo que necesita el JNE? ¿Y para qué lo requieren?

Lo que nos han dado, hasta el momento, tanto el Ejecutivo como el Parlamento es el presupuesto operativo, el que anualmente nos dan y lo han reducido en S/2.5 millones [...] Lo que necesitamos es el presupuesto para las elecciones, que aún no se nos ha habilitado ni un sol. El presupuesto que hemos planteado se divide en tres: para los procesos electorales complementarios, para las revocatorias, que son cuatro y podrían ser cinco, y para el proceso general de 2026. Para esto último, necesitamos alrededor de S/958 millones y solo para el 2025. Ya nos hemos sentado a conversar con el ministro de Economía y con el viceministro de Hacienda y les hemos explicado cómo hemos distribuido el presupuesto. Hemos reducido casi un 35% de la propuesta original, que era de S/1.500 millones.

-¿Este presupuesto es solo para el JNE o para todo el sistema electoral?

Es el sistema electoral el que está pidiendo alrededor de S/1.000 millones para cubrir todos estos procesos electorales durante el 2025.

-El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que establece que el presidente del JNE solo podrá estar en esa posición por dos años, y no cuatro como está vigente actualmente. ¿Cómo interpreta esta medida?

Esta medida fue aprobada [por el Parlamento] un día antes de que asuma el cargo. Esta nueva gestión no ha tenido la oportunidad de poder plantear nuestra posición técnica y jurídica al respecto. Nuestra posición, desde el principio, se ha mantenido en el sentido de que estamos en contra de esta medida y hemos invitado a la reflexión a los parlamentarios.

Por un lado, el mandato del constituyente del 1993 como los anteriores es que se mantenga la estructura con la que ha venido funcionando el JNE durante cerca de 93 años: que el representante del Poder Judicial sea el que lo presida. Gran parte de la función del jurado es ejercer justicia electoral y el único profesional de la justicia entre todos los miembros es el juez y no solo porque viene del Poder Judicial, sino porque está formado y tiene en su vena los criterios de independencia e imparcialidad.

-¿Cuáles son los peligros de que cualquiera de los integrantes del pleno del JNE pueda asumir su conducción?

Ninguno es elegido o seleccionado entre sus pares, no hay un filtro, sino son personas de confianza de cada sector, salvo el representante del Ministerio Público. Además, nosotros para llegar a ser jueces supremos o fiscales supremos tenemos que pasar por un proceso grande de selección sobre la base al mérito. No necesariamente los agremiados o representantes de la academia tienen ese filtro para llegar a un cargo por mérito, son parte de estas instituciones.

-¿Son más permeables a una presión de tipo político?

Yo no me refiero a eso, yo creo que quienes tienen en la vena el mandato constitucional y la profesión en sí son los jueces y los fiscales. Y los jueces, por mandato constitucional y por función, tienen que ejercer la justicia electoral. Es importante que quien viene a liderar este grupo [el JNE] es quien tiene todos estos ingredientes. Se han pasado por diferentes experiencias y procesos, inclusive de dictaduras, y nunca se ha cambiado el modelo. Es importante que se reflexione, no es la primera iniciativa de este tipo, es la quinta en su especie desde la vigencia de la Constitución de 1993.

-Pero ya hay una primera aprobación en el Parlamento...

Sí, hay una primera aprobación y, por eso, invitamos a la reflexión, pero no solamente por el tema jurídico, constitucional e histórico, sino por el tema de la oportunidad y técnico. Cambiar ahorita la gestión en medio de este gran proceso electoral que va a ser muy retador no es conveniente. Se van a tener que reevaluar proceso, van a ver cambios importantes de gestión y eso va a retrasar las acciones que ya se tienen planificadas, pero no solo para este proceso electoral sino para sucesivos. Inclusive, a mitad de un proceso de votación se podría cambiar la gestión por esta medida en el futuro. Por lo tanto, en el corto plazo como en el largo plazo, la medida es antitécnica y no es conveniente.

-El Parlamento tiene pendiente debatir y votar un dictamen que establece que los magistrados del JNE y los jefes de la ONPE y del Reniec sean pasibles de acusación constitucional. ¿Es un intento de intromisión por parte del Congreso?

Todos los funcionarios públicos están sometidos a evaluación y a escrutinio. Por mí lado, no hay problema que podamos ser medidos en todo sentido. El juicio político es un tema bastante amplio muchas de las decisiones no son desde el punto de vista jurídico, sino del ámbito político. En ese sentido, cualquier medida que afecte la independencia de los jueces en general y de los magistrados del JNE se tiene que ver con mucha seriedad. Las razones por las cuales se quiere llevar a juicio político se tienen que regular de forma muy mesurada.

-¿Usted está de acuerdo?

Yo no estoy en contra, es más ya ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema, en el sentido de que los magistrados están sometidos a juicio político en la medida de que puedan ser sometidos a evaluación por el Congreso. Eso no quiere que esté a favor en la forma que se vienen realizando los juicios políticos, porque no se debe, por ejemplo, invitar a un magistrado del JNE por sus decisiones independientes, porque eso ya no es juicio político, eso es afectación directa a la independencia de la magistratura. El juicio político puede ser por inconducta funcional, por un acto de corrupción, pero no por el ámbito de la toma de decisiones, porque ahí ya afecta la independencia y la investidura de la magistratura. Eso lo tenemos que ver claramente todos, y sobre todo los parlamentarios.

-Al asumir el cargo de presidente del JNE, usted reconoció que existe “un descrédito” sobre las instituciones que forman parte del sistema electoral. ¿A qué se debe principalmente esta situación?

[...] No hay confianza en las instituciones estatales, gubernamentales por diferentes razones, eso es lo que yo he encontrado respecto del sistema electoral y, en específico, del Jurado Nacional de Elecciones. No estoy criticando las funciones ni el buen trabajo, porque he encontrado un equipo humano excelente y de primera calidad, sino estamos manifestando una realidad, que no la digo yo, sino las encuestadoras, los estudios y demás. Frente a esa realidad tenemos el gran reto, nuevamente, de lograr retomar la confianza de los ciudadanos.

-¿Por qué se da ese descrédito? Anteriormente, el sistema electoral tenía cierto nivel de confianza de la ciudadanía.

Ha cambiado por diferentes razones, quizás por el tema del proceso electoral bastante apremiante que hubo en el 2021, por los diferentes cuestionamientos a las autoridades, al trabajo del sistema electoral, eso ha generado un gran desgaste. Nuevamente, no estoy criticando si hubo o no alguna cosa, sino que esa es la realidad. ¿Cuál es el reto como presidente del JNE? Garantizar que nuevamente la ciudadanía crea en el sistema electoral, crea en las autoridades. Estamos trabajando arduamente en ello. Y que nuestra misión, que es garantizar que los procesos electorales representen la voluntad del pueblo, sea eso, que se logre nuevamente que la gente tenga la confianza de que su voluntad va a ser la que sea garantizada por el sistema electoral al momento que ellos vayan a las urnas.

-¿Cómo evalúa la actuación que tuvo la administración de Jorge Salas Arenas en el marco de las denuncias de fraude en mesa en el 2021?

Lo que pienso es que tengo el gran reto de este proceso electoral [de 2026], no estoy viendo lo que hubo o no anteriormente, sino mirando adelante. Ya tenemos bastantes retos respecto a los procesos electorales que ya tenemos en cartera, lo anterior va a ser objeto de evaluación por las autoridades a las que les corresponda. Nuestra misión es garantizar que los procesos electorales sean óptimos. Tenemos un ambiente o una situación a la que llamamos “la tormenta perfecta” por la elección general de 2026 y la regional y municipal. Son grandes procesos, con muchos partidos, con muchos actores y muchos candidatos. Solo para las elecciones generales vamos a tener 12 mil o 13 mil candidatos y para las regionales y municipales vamos a tener más de medio millón de candidatos.

-¿Usted ha solicitado que se realice algún tipo de auditoría a la gestión de Salas Arenas?

El sistema de control [la contraloría] ya está trabajando en los hallazgos, ya hemos recibido algunos informes y ese resultado seguro lo van a hacer llegar. Esa es parte de la labor de la contraloría y nosotros estamos llanos a acatar [...] Ha habido algunos hallazgos que ya se están atendiendo.

-En su momento, Salas Arenas dijo que en el ideario de A.N.T.A.U.R.O. “no hay declaraciones antidemocráticas”. ¿El JNE no pecó de un exceso de formalismo y pasividad al momento de evaluar la situación de esa agrupación?

Bueno, el proceso de evaluación de la cancelación de este partido está en el Poder Judicial, la Corte Suprema ya se pronunció en primera instancia y falta la segunda, vamos a esperar lo que diga el Poder Judicial a efecto de no enturbiar las decisiones de los magistrados que deben ser siempre independencias. Vamos a ser respetuosos de lo que finalmente decida el Poder Judicial.

-La Corte Suprema declaró, en primera instancia, ilegal al partido de Antauro Humala. ¿Su administración respalda que esta decisión se confirme en segunda instancia?

Repito, está en segunda instancia, ellos ya verán, yo no puedo influir en la decisión de ellos. De lo que sí estoy a favor es de que se sigan los procesos y que se garantice el debido proceso en todo momento. La doble instancia es una garantía del debido proceso. El respeto a los principios de este es lo que se debe garantizar. En ese sentido, esto ahora está en una segunda instancia y los jueces en su oportunidad, dentro de su independencia, van a tomar la mejor decisión y ahí ya nos pronunciaremos al respecto.

-¿Qué medidas son las que se van a adoptar en el JNE para evitar que este tipo de casos no se repitan?

Lo que estamos haciendo es fortalecer la gestión en todo sentido, estamos haciendo los ajustes en cuanto al proceso de fortalecimiento tecnológico y de desarrollo que necesitamos para procesar una gran cantidad de información, también estamos mejorando la estructura y las condiciones laborales de nuestros trabajadores en la medida de que nos permita este marco presupuestal.

[...] Para nosotros, el proceso electoral ya empezó. Desde que ingresamos a la gestión, ya estamos en las elecciones general de 2026 y también en las regionales y municipales, porque si no nos preparamos a tiempo, la noche nos va a caer y no vamos a lograr lo que queremos. Y esto es que la gente crea nuevamente en la gestión y en nuestros funcionarios.