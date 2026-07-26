Diversos chats de Zoila Yauri Aquino, exasesora del excongresista Roberto Sánchez, involucran al excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) con un presunto recorte de sueldos, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, el hallazgo fue posible durante un operativo que permitió la captura de Edison Romario Flores Palomino, esposo de Yauri, quien afronta una investigación preliminar por el presunto delito de desvío de insumos para el tráfico ilícito de drogas.

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El esposo de la exfuncionaria del Congreso es sindicado de integrar una presunta red de abastecimiento de insumos químicos al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Durante la requisa, el análisis de los celulares permitió descubrir los chats.

Se trataba de un chat familiar integrado por Zoila Yauri Aquino, su esposo y sus hijos donde la entonces asesora parlamentaria narraba con detalles los descuentos que sufría en sus haberes.

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Por ejemplo, el 19 de noviembre del 2021 escribió: “El 40% Roberto me quita mi sueldo y Marisol es la que cobra. Todos los meses presiona. En el despacho solo trabajamos tres personas. Marisol trabaja en Mincetur de manera irregular, pero cobra del despacho”.

El 20 de octubre del 2023 señaló: “Marisol ya está pidiendo el reporte de sueldos del mes de otubre. Como todos los meses me recortará S/1.800, no me alcanzará para terminar pagar algunos pendientes”.

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Otra prueba más data del 19 de diciembre del 2023: “Hoy reportando los sueldos para el recorte, la gratificación y el sueldo de diciembre. Yo ya di ayer S/ 1.500, por eso tengo menos en la tarjeta”.

Al respecto, la fiscal antidrogas Edith Ccora señaló: “Esa es información que se ha podido encontrar durante la lectura de teléfonos celulares y va a remitirse copias, a fin de que se haga una indagación seria a nivel de la Fiscalía Anticorrupción”.

Más pruebas

Cabe indicar que Zoila Yauri Aquino fue aportante en la campaña de Roberto Sánchez en el 2021: donó pinturas por más de S/ 6.000. Postuló al Congreso como diputada por Lima en las recientes elecciones con el número 6.

No está incluida en la investigación, pero figura como titular de un inmueble en Ancón que, según hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado por una organización criminal que tendría al padre de sus hijos como uno de sus principales operadores.

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“De acuerdo a las indagaciones, está a nombre de la señora Zoila Yauri Aquino. Habría sido un punto de acopio temporal de insumos químicos fiscalizados. Desde este punto se iniciaba el trasteo de los insumos con dirección a la zona del Vraem”, dijo Ccora.

El operativo permitió encontrar en el celular un chat familiar en donde Zoila Yauri Aquino relataba lo que ocurría en el despacho de Roberto Sánchez, el congresista que la contrató como asesora.

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También se encontró un chat con Sánchez Palomino cuando este era ministro de Comercio Exterior y Turismo, en donde este último pedía “cumplir lo acordado respecto a lo remunerativo”. El chat data del 1 de noviembre del 2021.

“Roberto buenas noches, pierda cuidado. Se está cumpliendo con dar los montos que has dispuesto. Muchos éxitos en su gestión de ministro. Desde el despacho todo nuestro y empeño para tu buena gestión legislativa”, respondió Yauri.

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Los mensajes de recortes de sueldos se repitieron una y otra vez, mes a mes, desde el 2021, a lo largo del 2022 y hasta finales del 2023, mientras Yauri Aquino se desempeñaba como asesora II del despacho de Roberto Sánchez.

De acuerdo con el contenido de estos chats, los descuentos no solo se habrían limitado a los sueldos mensuales, sino también las bonificaciones, beneficios laborales y cualquier ingreso adicional. Es decir, todo ingreso era recortado.