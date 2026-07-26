Roberto Sánchez fue congresista de Juntos por el Perú. (Crédito: Andina)
Roberto Sánchez fue congresista de Juntos por el Perú. (Crédito: Andina)
Por Redacción EC

Diversos chats de Zoila Yauri Aquino, exasesora del excongresista Roberto Sánchez, involucran al excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) con un presunto recorte de sueldos, según reveló “Cuarto Poder”.

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