Roberto, tu última palabra, una crónica de Fernando Vivas sobre el presidente del JNE

Eso de ser la última palabra en materia electoral suena estupendo. Eres parte y juez en primera, segunda y última instancia ante cualquier reclamo que te hagan durante la fase electoral. La Constitución blinda tus decisiones. Es bastante para el juez precoz que se hizo supremo en el 2022 a la edad mínima para serlo (45 años, hoy tiene 48) y en noviembre del 2024 sus colegas lo mandaron donde otros no quieren ir, al JNE.