El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, evitó pronosticar si permanecerá o no en el cargo luego que el Congreso evalúe las dos mociones de censura que se han presentado en su contra, pero igual agradeció a la presidenta Dina Boluarte por haberlo invitado a ocupar el cargo.

En una entrevista a Canal N este lunes, dijo no saber si es que las mociones conseguirán los votos necesarios para retirarlo del cargo. “De pronto algunos congresistas creerán que no he trabajado. No es así”, indicó.

“Respetaremos la decisión del Congreso. Es el juego democrático pero si es que sucediera, yo me voy con la mente tranquila porque tengo muchos resultados”, agregó.

En esa misma línea, expresó su agradecimiento por haber sido nombrado en el cargo en febrero de este año e incluso no descartó la posibilidad de que regrese si es que es removido del puesto.

“Estoy muy agradecido a la presidenta por haberme invitado a servir como ministro de Energía y Minas. El deber cumplido y sigo con mi camino, y quizá nuevamente retorne porque sí hay capital político, hay mucho trabajo”, aseveró.

En total, este martes se someterán a debate dos mociones diferentes de censura contra el ministro Rómulo Mucho, donde se cuestiona su gestión, los logros de su sector y la labor que cumplió en la designación de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú; así como del exministro Óscar Vera en la gerencia general.

Mucho comentó en la entrevista que él evaluó presentar su renuncia ante Dina Boluarte, aunque evitó precisar si el motivo fueron las discrepancias con los nombramientos en Petroperú.

“Yo inclusive en algunas oportunidades ya estaba por dar un paso al costado. Eso es verdad también. Pero también las tareas son enormes”, indicó. Sobre la respuesta que recibió de parte de la presidenta cuando mencionó su posible renuncia, solo señaló: “No, estamos trabajando y creo que hasta ahora estamos dando resultados al Gobierno”.

Mucho se limitó a decir que esperarán los resultados de la nueva gestión de Petroperú y que respeta la decisión de designar a Narváez en el cargo. Al respecto, al ser consultado si es que este nombre fue planteado por Dina Boluarte, solo respondió: “Tenemos que respetar las decisiones. Solo queda controlar, ver los resultados y poner el máximo esfuerzo”.