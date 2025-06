Tengo más de 44 años en lucha minera, he trabajado, inclusive, desde obrero antes de ser ingeniero. He trabajado en todos los estratos. Conozco todo lo que está a tajo abierto y el subterráneo también. He sido dos o tres veces fallido ministro porque ya me habían invitado otros gobiernos. Estoy imbuido en el tema minero energético.

— ¿Qué pasó?

El actual es un gobierno débil. El país no tiene estrategia, no tiene norte. Todo se improvisa para atender una cosa aquí, una cosa allá y yo he visto que muchos países se rigen con una estrategia de desarrollo en todas las actividades.

— ¿Boluarte no tiene estrategia?

En este caso, había que avanzar de acuerdo con la necesidad. Los congresistas, vienen los gobernadores, alcaldes y, en la medida que alcanza el presupuesto, atiende el ministerio. Hemos tratado de atender y hemos viajado bastante por provincias. Pero este no avanzar con estrategia no es culpa del Gobierno, viene de tiempo atrás. El Perú no tiene un plan, no tiene una estrategia de desarrollo a largo plazo.

— Usted ha dicho que la minería permite ese desarrollo a largo plazo.

Es la actividad más trascendente que tenemos. La agroexportación ha venido como un milagro también; ha añadido, pero la minería sigue siendo el bastión.

— ¿Y por qué un sector tan importante está tan mal trabajado?

Con Ollanta Humala todo fue declive. Creó el Ministerio del Ambiente, que no está mal, pero se crearon instituciones como Senace que hicieron mucho por hacer “permisología”. Desde entonces no hay grandes proyectos. Humala mató la minería grande con “Conga no va, oro no va, Tía María no va”. Humala fue la perdición del país. Después del segundo gobierno de Alan García, el Perú era un milagro. Al 2011 ya teníamos casi 20% de pobreza y 4% de pobreza extrema. Las reservas internacionales crecieron y éramos admirados porque crecíamos 4%, 5% al año. Si seguíamos así, en 10 años, en el 2021, estábamos en el umbral del primer mundo. Pero llegó Humala y destruyó el país con toda esa confrontación y división que trajo. Desde Humala todo vino cuesta abajo.

Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Antonio Melgarejo / ANTONIO MELGAREJO

— ¿Tía María va o no va?

Tiene que ir. La empresa está trabajando, tiene más de 1.000 trabajadores haciendo obras temprano. Tiene aún un foco de población que rechaza, pero estamos hablando de una cantidad mucho más pequeña de lo que fue antes. En el tiempo, los agricultores entendieron que el proyecto sí era importante porque es inyección de capital.

— Después de lo visto en Pataz uno ya no sabe para dónde va la minería.

El tema fundamental es recuperar el imperio de la ley, el principio de autoridad. En el 2017, comenzó el llamado Reinfo, que aparentemente era de buena intención, porque era un registro, pero no funcionó. Además, era temporal. Es fundamental entender que según la ley de la descentralización la gestión de la pequeña minería se transfiere a las regiones. El problema es que se transfiere sin recursos, sin personal. Ese fue el punto malo.

— ¿Cuál es la solución?

Al ser una extracción no controlada, se pierde mucho. Se pierde en el mismo proceso, no usan la tecnología para recuperar eficientemente. Son engañados en el precio, en el peso. Hay que ordenar. Nunca dije que la minería artesanal no es importante, pero falta más convicción, darles confianza a los inversionistas. En el Perú, tenemos una larga lista de proyectos que no están caminando.

— Dijo que el Reinfo no va más.

La Ley 31388, que la hicieron en diciembre del 2021, lo dice. El Reinfo tiene que desaparecer. Lo prorrogamos por última vez por tres años hasta el 31 de diciembre del 2024 y ordena, inclusive, que se haga la ley MAPE en un plazo de seis meses. ¿Qué se hizo el 2022? Nada. ¿El 2023?, nada. Yo llego el 2024, a mediados de febrero, y comenzamos a mover, formamos un equipo de trabajo.

— ¿El retraso con la ley MAPE tuvo que ver con la directiva presidencial? ¿Por qué se demoró usted en ponerla en discusión?

El 17 de julio ya estaba el borrador. Publicamos para que pueda ser observada, aportada, cambiada, etc. Estamos hablando de casi fines, de julio, agosto, setiembre.

— Fue ingresada en noviembre. ¿Por qué se retrasó?

Este proyecto fue al Consejo de Ministros en tres oportunidades. Los mismos ministros también observaron bastante. Postergamos dos veces hasta que en el último debate dije a los ministros: dedíquense.

— ¿Había ministros en contra de la ley MAPE?

No en contra, pero sí tenían reparos.

— ¿Quiénes?

El del Midis, del Ambiente, también el mismo de Transportes y Comunicaciones. Ellos decían que era muy complejo, querían revisar. Así se pasaron tres consejos de ministros hasta que por fin dije: “No, señores, esto tiene que ir mañana mismo al Congreso”.

— Y terminó censurado. ¿Perdió las esperanzas?

No. Como Basadre, puedo decir que a pesar de las instituciones destruidas el Perú sigue siendo el país de las grandes posibilidades. Vivimos en un país que tiene todo. La minería todavía tiene 67 proyectos por más de 60.000 millones. Lo que está siendo un problema es desarrollar esos proyectos nuevos. Necesitamos cuatro proyectos ‘greenfield’ para producir un millón de cobre y con eso recuperamos el segundo lugar. Tenemos más recursos para atender las grandes brechas. El tema fundamental es que debemos grandes reformas estructurales en educación y seguridad. Si no lo hacemos, el fracaso será mayor. Miles de jóvenes se van fuera del país y estamos perdiendo muchos talentos porque no encuentran oportunidades.

— Se van porque no tienen esperanza.

Eso me da mucha pena. Y el otro punto es que mucha gente buena no entra al Estado porque entienden que es como inmolarse.

— Cuando le preguntan por qué tuvo que salir del Gabinete, ¿qué contesta?

Le soy sincero. Por el tema de petróleo. Por Petro-Perú, no fue por el Reinfo.

— ¿Porque no quería dar más plata a Petro-Perú?

Yo quería que fuera eficiente, con recortes de gastos innecesarios.

— Petro-Perú es un barril sin fondo. ¿No es mejor vender?

Puede estar quebrada la empresa, pero si hay una gestión eficiente con recorte de gastos innecesarios, de control estricto en compras y ventas, se puede recuperar el grado de inversión. Son años de pensar en reestructuración. Hay que ser positivo.

— ¿Boluarte quería seguir dándole plata a Petro-Perú?

No, ya se había dado en setiembre por última vez. Se tiene que cumplir una reestructuración financiera.

— ¿Vota por cerrar la empresa?

Tarde o temprano tendrá que cerrar. Obviamente todo este pensamiento no caía bien. Aquí el gran problema es la corrupción. Se ha demostrado que no se sabe gerenciar, de todas maneras, hay injerencia política.

— Me queda claro que usted no quería cargar con el muerto Petro-Perú.

Compartíamos la responsabilidad con el ministro de Economía. No solo era Rómulo Mucho. Acá no hay que ser genio para entender que una empresa funciona cuando haces bien las cosas. Este no es el caso.

— Después de su período como ministro le han plantado cuatro denuncias.

Sí, tengo carpetas fiscales. Me acusan de conflicto de intereses. Yo no soy empresario minero, doy servicios. Obviamente conozco el sector como pocos.

— ¿Por eso no podía ser ministro?

Más o menos dan a entender de que tiene que ser ministro de otra carrera, por decir un pesquero. Eso hay que arreglar, tiene que ser un experto en su campo para poder tener plan y dar confianza. Siempre digo lo mismo. La confianza es la clave de todo. El inversionista no está pensando en un gobierno, está pensando en 30 a 40 años. Largo plazo. La confianza trae inversión y la inversión genera movimiento económico y, por lo tanto, desarrollo.

— Si usted hubiera sido ministro de Energía y Minas, ¿qué hubiera hecho después de Pataz?

Imponer el principio de autoridad, eso es lo más importante para terminar con tanta impunidad.

“Dina Boluarte tiene que llegar al 2026”

— ¿Dina Boluarte llega con solvencia al 2026 o tambalea y se cae?

Ella ha salvado la democracia. En el día a día, como dijo un experto, la justicia se encargará. No me corresponde a mí bloquear su trabajo.

— ¿Llega al 2026?

Tiene que llegar. Congreso y Ejecutivo se necesitan. Además, sería un quiebre constitucional y eso haría un daño enorme. Estamos cansados.

— ¿Ha hecho bien en nombrar a Eduardo Arana como primer ministro?

Conozco a Eduardo, es muy calmado, muy pacífico. Creo que tiene toda la serenidad del caso para manejar, en estos tiempos, el Gabinete y también la política.

— Hernando de Soto ha renunciado a Progresemos y no va más como candidato presidencial. ¿Qué necesitamos para el 2026?

No necesitamos radicales, no necesitamos improvisar. No necesitamos populistas. Necesitamos un hombre honesto, que sepa gestionar, que tenga carácter. Que sepa identificar los problemas y que tenga un equipo para trabajar.

— Carlos Álvarez, según las encuestas, está primero.

No creo en las encuestas.

— ¿Rafael López Aliaga?

Podría ser una buena opción de la derecha, pero él no respeta acuerdos y me preocupa. Hay que respetar las firmas, es parte de la confianza.

— Se refiere al caso de los peajes. ¿Pero si son abusivos por qué respetarlos?

Está firmado. Hay que respetar el acuerdo. Que todo se investigue es otra cosa.

— ¿Keiko Fujimori?

No hablo de los candidatos.

— ¿No dice nada de la izquierda?

La izquierda es muy dañina para el país. Diré una cosa comprobada: la izquierda habla de pobreza y vive de la pobreza. Está demostrado a nivel internacional.

— Martín Vizcarra cree que será presidente a pesar de su inhabilitación.

La verdad es que Vizcarra nos ha hecho mucho daño. Subió la deuda externa en varios puntos porcentuales, casi 5. Enfrentó el COVID-19 con resultados de escándalo. Tenemos la mayor cantidad de muertos per cápita en el mundo. Es imperdonable.

— ¿Qué piensa del rostro de los caviares, López Chau?

No lo conozco.