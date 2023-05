El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró como infundada la tacha que se había presentado contra la inscripción del partido Libertad Popular, con lo que su procedimiento sigue vigente.

La resolución publicada este miércoles 24 de mayo recuerda que la síntesis de la agrupación política fue publicada el 29 de abril, y la tacha fue interpuesta en el plazo de ley, el 8 de mayo.

En su tacha, el ciudadano Antonio Valentín Barrenechea Aguilar dijo que no cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) por el contenido de su estatuto, no cumplir con el requisito de paridad de género y no tener al menos cincuenta afiliados en todos sus comités partidarios.

Tras recibir la respuesta por parte del personero legal de Libertad Popular, Jesús Marcelino Haro, el ROP evaluó que sí cumplía con los requisitos exigidos y que cuenta con más afiliados por comité partidario que el mínimo exigido por ley.

Por esto, se procedió a declarar infundada la tacha contra la agrupación política encabezada por el exministro Rafael Belaunde Llosa e integrada por otros exministros como Pedro Cateriano y Diana Álvarez-Calderón.

La resolución lleva la firma de Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del ROP, y en caso sea apelada, el caso se elevará al pleno del JNE.