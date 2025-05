Hay que poner las cosas en contexto. El Perú no ha logrado mejorar el tema de la informalidad, la economía peruana tiene más del 70% de informalidad y este problema no ha sido enfrentado por ningún gobierno. La minería informal seguramente representa el 20% o 25% de toda la minería del Perú y mucha gente cree que todo es minería informal y no es así. En el caso del oro, ese porcentaje es mayor y por supuesto hay que enfrentarlo, seguramente el 40% de la minería aurífera del Perú es informal.

—Entonces, ¿no diría que se extrae oro sin ningún tipo de control?

Es exagerado decirlo. Sí tenemos minería aurífera formal.

— Pero la informalidad no es un problema menor.

De ninguna manera, y hoy es un problema mayor porque se ponen en tela de juicio las concesiones otorgadas por el Estado. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, el subsuelo les pertenece a todos los peruanos y por eso el Estado concesiona, concede petitorios a las empresas que así lo solicitan. Las empresas formales pagamos un derecho de vigencia.

— Hoy la discusión es si el dueño de la superficie es dueño del subsuelo.

Hay que ser muy claros, si queremos que sean unos cuantos, de algunas comunidades, los dueños del subsuelo, tendremos que cambiar toda la legislación nacional. El problema en Pataz se ha presentado, principalmente, porque para tratar con esos mineros que son informales, las empresas han llegado a acuerdos para que informales exploten los yacimientos. Hay una arista adicional: quien es dueño de la concesión es responsable de lo que suceda en esa concesión. Del cuidado del medio ambiente, de la seguridad de las personas que trabajan en las concesiones. Creer que los que tienen concesiones son malas personas porque no entregan parte de estas es una barbaridad, porque quien tiene una concesión otorgada por el Estado tiene una mayor responsabilidad que debe cuidar.

Roque Benavides, presidente del directorio de minera Buenaventura, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

— ¿La minera Poderosa ha sido irresponsable porque contrató para la seguridad a gente que aparentemente no estaba bien preparada? Trece peruanos han terminado asesinados.

Esa pregunta tiene que hacérsela a los funcionarios de Poderosa.

— ¿Pero usted qué piensa?

El dueño de la concesión es responsable de lo que suceda en sus concesiones otorgadas por el Estado y no estoy zafando cuerpo, es la realidad. Que cada uno asuma sus obligaciones. Quien recibe una concesión debe recibir el respaldo del Estado para poder trabajar, pero también tiene que asumir su responsabilidad. La minería formal no puede ponerse de perfil, tampoco el Estado Peruano.

— ¿Dina Boluarte se ha puesto de perfil? Por la masacre en Pataz el costo político era inevitable, pero ella no lo entendió.

Soy crítico. El gobierno no ha sabido enfrentar la crisis de Pataz, el solo hecho de paralizar las operaciones demuestra una incomprensión de la realidad rural del Perú. A la hora que paralizas a las empresas formales, lo único que estás promoviendo es la informalidad, la ilegalidad y por supuesto la delincuencia. Decretan toque de queda, ¿acaso los informales respetan el toque de queda? Los únicos que van a verse obligados a paralizar son los formales. La minería informal es seis veces más grande que el narcotráfico, lo que representa una amenaza creciente para el desarrollo, la seguridad y el medio ambiente del país. La presidenta Boluarte y el ministro de Energía y Minas están confundidos, no saben lo que enfrentan.

— Sacar a Salardi para intentar bloquear la censura de Adrianzén, ¿qué denota?

Yo tengo admiración y aprecio por José Salardi. Era un cuadro estupendo, un hombre muy orientado a la inversión y ha sido un grave error sacarlo y maltratarlo. La economía peruana estaba en el camino adecuado y espero que así continúe. Salardi era uno de sus mejores cuadros, igual que el ingeniero Mucho, pero él también fue expectorado. Boluarte debería aprender a defender el talento con el que cuenta porque no es fácil encontrar este tipo de personas.

— ¿Este gobierno podrá llegar al 2026?

En el mejor de los casos, debería poder quedarse. Creo que la estabilidad del país pasa por que Boluarte termine su mandato en julio del 2026. Que vaya a durar o no pasa por una negociación permanente con el Congreso de la República.

— ¿Pero cómo se logra estabilidad con una gobernante que no tiene aceptación? Según las encuestas, está entre 0% y 2%.

Y sin ninguna legitimidad, lo cual es tremendo. Por eso, Boluarte debe asesorarse mejor y no cometer más errores. Es fundamental. Ella ha cometido errores, en algunos casos, por no decir toda la verdad y, en otros, por mantener a figuras que no iban a recibir el respaldo, como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

— Ha cometido la grave irresponsabilidad de no frenar la inseguridad que hoy es la pesadilla para todos los peruanos.

Creo, como el alcalde de Lima, López Aliaga, que se debe invertir en inteligencia para la policía y las Fuerzas Armadas. En el caso específico de Pataz, incluir al sector privado para que dialogue y le dé información técnica de los túneles es una cuestión elemental. En Pataz, hay temas geológicos, temas mineros que podrían ser información vital para la Policía Nacional.

— Adrianzén dijo que se había comunicado con Poderosa y que no había tenido la certeza del secuestro que terminó en matanza. ¿De qué comunicación hablamos entre empresa y Estado si al final hay cortocircuito?

La información que yo manejo es distinta. Sí se comunicó con la empresa, pero lo hizo con una secretaria de la minera. No llegó a los altos mandos. Hay que comenzar por identificar quiénes son las personas con las que se debe hablar y que esas personas convocadas no quiten cuerpo.

— ¿Imagina que en una crisis tan importante el primer ministro se comunique con una secretaria y no con quien debe? Estamos arruinados.

Por eso Adrianzén ha salido del gobierno. Hay una dosis de falta de prolijidad en cuanto a conseguir la información, para eso están los especialistas en inteligencia.

— Qué diplomático es usted. Habla de falta de prolijidad, pero es una falta absoluta de responsabilidad.

Comprenderás que no me corresponde insultar a las personas.

— ¿Por qué cree que el crimen ha avanzado tanto en el Perú?

Por incompetencia. Lo que hoy debemos hacer es utilizar todas las herramientas que el Estado tiene a disposición. Boluarte tiene que buscar el mejor talento, la mejor gente posible. Ella también tiene capacidad para aprender. No pierdo el optimismo.

— Cuando usted está fuera del Perú y le comentan de nuestros exgobernantes presos, ¿qué suele contestar?

Acabo de estar en Uruguay, tuve una cita con el expresidente Luis Lacalle Pou y esa misma pregunta me la hizo él. ¿Cómo se puede interpretar la política peruana con tantos presidentes presos, con tantos presidentes perseguidos? Es muy difícil responder. Yo como peruano me avergüenzo de todo lo que está pasando, puedo tratar de justificar que pueda haber un poco de judicialización de la política, pero la verdad es que tenemos que promover muchos más valores en nuestro país.

— Ahora que murió Mario Vargas Llosa he estado recordando lo que cuestionaba Zavalita en “Conversación en La Catedral”. ¿Cuándo se jodió el Perú?

No creo que el Perú se haya jodido. Como diría Jorge Basadre, creo que el Perú es más grande que sus problemas. A veces, somos ‘don Pésimo’ y afuera nos ven como si estuviéramos en el mejor de los mundos. No quiero ponerme en el hoyo de la desesperanza.

— Si pudiera hablar diez minutos con Dina Boluarte, qué le aconsejaría para el último tramo de su gobierno, para que no arme tanto descalabro.

Le diría tres cosas. Primero, que siempre diga la verdad; segundo, que hable con la prensa. Es fundamental. Tercero, que tiene un solo objetivo en su presidencia: llegar al 28 de julio del 2026. Nada más. Su única obligación es terminar su mandato. Y terminarlo pasa por decir la verdad y hacer las cosas bien.

"Espero que lo que venga en el 2026 sea cien mil veces mejor"

— ¿Es optimista con las elecciones del 2026?

No es deseable que haya 40 partidos en el partidor, pero lo que vamos a tener como resultado de las elecciones va a ser muchísimo mejor que lo que tenemos hoy. Hemos tocado fondo con Castillo y Boluarte. Ella es parte de toda esta fatalidad. Boluarte ha sido mil veces mejor que Castillo, pero eso no quiere decir que haya sido buena. Espero que lo que venga en el 2026 sea cien mil veces mejor. El pueblo peruano ha demostrado sabiduría en el pasado y espero que en las próximas elecciones todos seamos responsables. Hay que meditar antes de votar, eso tenemos que hacer.

— ¿El Apra estará en la carrera de manera independiente o están forjando una alianza?

No lo sé, no soy dirigente partidario, pero sí veo con preocupación los pleitos internos y es muy lamentable. La democracia interna lleva a pensar en Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca, Carla García y Javier Velásquez Quesquén. Veremos quién es el candidato y espero que puedan pasar la valla electoral.

— Es complicado sin alianzas.

Tras la primera vuelta tendrán que haber alianzas. Antes lo veo difícil.

—¿El antikeikismo quedará en el pasado? ¿Habrá segunda ronda sin odio?

Si Keiko se lanza tiene muchas posibilidades de llegar a la segunda vuelta, pero me hace recordar el tema del más ilustre político peruano del siglo XX: Víctor Raúl Haya de la Torre. Siempre había el antiaprismo, el antihayismo. Debe analizar el antifujimorismo que despierta y ver qué le conviene al país. Todo dependerá de Keiko.

— ¿Si pudiera aconsejarla le diría que no se presente?

Le diría que lo medite. Que evalúe quién podría ser el mejor candidato de las fuerzas que pueda integrarse el fujimorismo. Podría haber una suerte de alianza con otras fuerzas.

— Bien difícil que ella ceda. Ha estado en dos segundas vueltas.

La política es ganar elecciones, pero también hay que reconocer que Keiko ha sido capaz de mantener a Fuerza Popular como un partido de connotación nacional y que influye enormemente en el Congreso. Tiene poder y no se le puede desmerecer.

— ¿A qué otro personaje ve con proyección para las elecciones?

López Aliaga tiene argumentos, aunque no sé si habla con toda la fluidez que yo quisiera. Carlos Álvarez suena muy sensato, Acuña tendrá sus expectativas; por ahí va la mano.

— ¿Le ve posibilidades a la izquierda?

En las elecciones anteriores no le veía ninguna posibilidad y me equivoqué. Es evidente que Cerrón y compañía tenían más fuerza de la que yo esperaba, pero no olvidemos que el desgaste de este gobierno representando a la izquierda ha sido tremendo.

— El empresariado está contento con Carlos Álvarez, ¿no?

Yo hablo por mí. Tengo una amistad con Carlos Álvarez de muchos años, en las épocas que él estaba bien caído nos hizo una presentación de su trabajo en la mina de Juliani allá por el 2003. Viajó en bus toda la noche para hacer una presentación a 4.200 metros de altura y con las mismas se regresó porque nadie lo contrataba. Yo admiro la vocación de trabajo de Carlos Álvarez, más allá de que es un hombre que sabe comunicar.

— ¿Podría ser buen presidente sin tener conocer de gestión pública?

Zelenski era comediante.

— ¿Si el próximo gobernante le pide ayuda para salir del hoyo aceptaría un ministerio?

He cumplido 70 años y creo que hay gente más joven que yo para asumir cargos. Siempre estaré dispuesto a apoyar a mi país, pero tener un puesto de ministro no lo estoy deseando. Sí soy optimista en el Perú, porque creo en la capacidad de los peruanos para salir adelante. Quiero para mi país lo mejor y no tengo dudas de que pasa por reflexionar con madurez en las próximas elecciones.