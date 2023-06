La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se defendió de las críticas por el manejo de la epidemia del dengue –por el cual podría enfrentar una interpelación y una eventual moción de censura en el Congreso- y afirmó que las competencias en su sector son de los gobiernos regionales y alcaldes.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación del batallón policial para la lucha contra el dengue, indicó que el Ministerio de Salud brinda el marco legal y la asistencia técnica y de presupuesto a las regiones y municipalidades .

“¿Dónde están las competencias en salud? Están a nivel regional. Nosotros como Ministerio de Salud damos los paraguas legales, normativas, la asistencia técnica, transferimos presupuesto. Entonces si ustedes solamente asumen que el Ministerio de Salud está errando, están equivocados”, expresó.

“Revisen claramente, las competencias, la autoridad máxima sanitaria son los gobiernos regionales, los que administran. La competencia es del gobierno regional, son de los alcaldes”, agregó.

Sobre la moción de interpelación que podría enfrentar en el Parlamento, Gutiérrez remarcó que es un ejercicio de control de ese poder del Estado y que acudirá a la eventual convocatoria.

“Todos sabemos que es un ejercicio pleno del Congreso y nosotros los ministros vamos a acudir a la convocatoria. Tenemos que ir con claridad a darle cuenta al país y es una oportunidad para conocernos”, subrayó.

Finalmente, la titular del Minsa también acotó que no se aferra al cargo y que para enfrentar el dengue su portafolio ha transferido 50 millones de soles a los gobiernos regionales y locales, y más de 3500 millones en lo que va de su gestión.

“Nosotros estamos trabajando con firmeza para poder capacitar a nuestra escuela, reconocer signos de alarma y seguir trabajando. Yo voy a trabajar siempre con esa objetividad y transparencia. No es que me aferre al cargo, no, soy una mujer preparada, lista para poder trabajar y vamos a seguir redoblando el trabajo”, sentenció.

Durante la sesión plenaria del último jueves 8 de junio, el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), dio cuenta de la moción de interpelación contra la ministra de Salud por la deficiente respuesta de su sector ante la epidemia de dengue. Ya circula un borrador de pedido de censura .

Cabe indicar que según el reglamento de ese poder del Estado, la solicitud de interpelación, que consta de 17 preguntas, se pondrá a debate en el siguiente pleno.