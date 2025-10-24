El Gobierno nombró a uno de los hombres de confianza de José Jerí, Royer Azañero, como nuevo jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

La resolución 59-2025-DP/SGDP firmada por Benito Villanueva Haro, secretario general del Despacho Presidencial, formaliza la designación con su publicación en el boletín de normas legales de El Peruano este 24 de octubre.

Ahí, se precisa que el cargo se encontraba vacante y que Azañero Álvarez cumplía con los requisitos de ley para asumir como nuevo jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil.

El Comercio reveló que el círculo de confianza más cercano a José Jerí está compuesto por un pequeño grupo de unas cuatro personas, una de ellas Royer Azañero, abogado que lo acompañó como asesor durante su gestión en la Comisión de Presupuesto.

Previamente, y tras su elección como presidente del Congreso, este último fue nombrado como asesor de su despacho a la cabeza de la Mesa Directiva.

Cabe recordar que esta misma semana, el Ejecutivo nombró en un importante cargo de confianza a otra persona de este círculo de confianza. Stephany Vega ahora es asesora de la Alta Dirección del despacho del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Adicionalmente, este viernes 24 de octubre el Gobierno nombró como nuevo ejecutivo de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano a César Eduardo Alvites Carpio, en otra resolución publicada por el Despacho Presidencial.