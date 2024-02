Ruth Luque, congresista de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, confirmó que ella fue quien presentó a Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, ante Vladimir Cerrón y que eso ocurrió en una reunión, desarrollada en 2021, en su departamento, tal como lo contó el secretario de Perú Libre en X.

En diálogo con el programa “Octavo Mandamiento”, de Canal N, la parlamentaria detalló que “el diálogo político” se gestionó a pedido de Villanueva porque “quería conocer” al exgobernador regional de Junín.

No obstante, Luque aseguró que dicha reunión no duró más de 14 minutos y que no se habló de investigaciones judiciales, ya que “Cerrón habló de la campaña y que ya habían definido sus ministerios”.

Por ello, anunció que enjuiciará por difamación al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por acusarla de supuestamente haberlo “chantajeado” con ayuda en sus procesos judiciales a cambio de un copamiento del movimiento que lideraba Verónika Mendoza en el entrante gobierno de Pedro Castillo.

“Sobre lo dicho de Cerrón, de supuestamente este chantaje, voy a iniciar una querella por difamación porque está señalando que yo he querido condicionar para lograr el favorecimiento de investigaciones a nombre de fiscales y eso es sumamente grave”, expresó Ruth Luque.

La legisladora remarcó que no conoce ni tiene vínculos con los fiscales Richard Rojas y Rafael Vela, tal como lo señaló Cerrón en X.

“Es completamente falso que yo haya intermediado a nombre de fiscales que no conozco y encima haya querido chantajear al señor Vladimir Cerrón. Es fácil para alguien que, desde la clandestinidad y prófugo de la justicia, hoy 2024 diga que en el 2021 los chantajeé para supuestamente él beneficiarse con un conjunto de investigaciones”, añadió.