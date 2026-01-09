La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, tras la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, y solicita su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, argumentando que su decisión atenta contra la tutela judicial efectiva y la lucha contra la corrupción.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Luque calificó la decisión de Gálvez como un “sinónimo de impunidad” y afirmó que no se trata de una decisión técnica, sino de una infracción constitucional.

He cumplido con presentar la denuncia constitucional: La desactivación de los 4 equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a DDHH ocurridas en el Gbno de Boluarte. No es una decisión técnica es una infracción constitucional,…

Según la legisladora, esta acción favorece directamente a personajes investigados por delitos graves, manifestando explícitamente que no debe haber “más Cuellos Blancos en el poder”.

El documento de la denuncia sostiene que Gálvez habría infringido los artículos 39, 44, 103, 139 inciso 3 y 159 de la Constitución Política del Perú. Ahí alega que hubo un “uso desnaturalizado” de las facultades organizativas del Ministerio Público al desmantelar estructuras creadas específicamente para perseguir casos de alta complejidad.

También se resalta un evidente conflicto de intereses, ya que Gálvez fue mencionado e investigado en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo que motivó su destitución por la Junta Nacional de Justicia en 2021. Luque argumenta que es especialmente grave que la autoridad cierre precisamente el equipo encargado de indagar dicha red criminal, comprometiendo el deber de objetividad e imparcialidad.

La denuncia detalla que la medida afecta a los equipos Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y el Eficavip, este último enfocado en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023. Según el texto, la redistribución aleatoria de estas carpetas a fiscalías ordinarias implica la pérdida de especialización y experiencia acumulada, poniendo en riesgo la integridad de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

El pedido ha sido remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República para que se evalúe si es procedente o no.