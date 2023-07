El programa “Cuarto Poder” reveló la llegada al país, procedente de Colombia, y lo que hizo la empresaria Sada Goray, horas antes de ser detenida por la policía porque existía la sospecha de un intento de fuga.

El dominical detalló que a las 11 de la noche de aquel día hizo un cambio drástico en su agenda, pues decidió no ir a su casa de la Molina y dirigirse al hotel Costa del Sol ubicado dentro del aeropuerto. Allí se registró y pagó alrededor de 230 dólares por una noche. Le dieron la habitación 627.

A los pocos minutos de su ingreso fue tras ella una mujer y Telmo Zavala, el abogado de Goray Chong. Poco después llegó una segunda camioneta propiedad de Marka Group, la empresa inmobiliaria de Sada Goray.

Los policías que vigilaban a la empresaria empezaron a sospechar de un intento de fuga . Dicha teoría que tomó más fuerza cuando a la 1:00 a.m. Goray salió del hotel a toda prisa, se subió a una de las camionetas y salió del aeropuerto acelerando por la avenida Faucett.

La empresaria colocó una denuncia por los delitos de libertad personal y acoso en la comisaría ubicada al lado del aeropuerto. Al amanecer, ambas camionetas se fueron a toda velocidad por la avenida Tomás Valle y una de ellas fue intervenida en San Martín de Porres.

Los policías que se quedaron en el aeropuerto ordenaron vigilar todas las puertas del hotel. No lograban divisarla y tenían la sospecha de una fuga . A las 6:30 a.m. la vieron cerca del comedor. A las 9:40 a.m. el Poder Judicial emitió la orden de detención.

Es entonces cuando los fiscales se suman a la policía, suben a su habitación. Solo entraron dos policías, dos fiscales, su abogado Telmo Zavala y ella. Ahí, a las 9:50 a.m., le informaron que estaba detenida. “¿Qué doctor, así es?”, le dijo a su abogado.