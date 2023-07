El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), señalado como uno de ‘Los Niños’ del expresidente Pedro Castillo, negó haber coordinado la designación de Luis Mesones Odar, exesposo de la empresaria Sada Goray, como viceministro en el Ministerio de la Producción.

En declaraciones a “Punto final”, el parlamentario rechazó la versión de un colaborador eficaz ante la fiscalía, dada a conocer por este Diario, que mencionó un presunto acercamiento entre él y la investigada para beneficiar al prófugo exfuncionario.

“Yo no he tenido ninguna comunicación con la señora Sada Goray, tampoco me he reunido con el señor Luis Mesones. Usted puede revisar el registro de visitas en el Congreso de la República, eso es público”, expresó.

“Si no aparece, ¿en qué momento se puede corroborar lo que la señora está diciendo?”, agregó el legislador, quien negó cualquier tipo de contacto con Goray Chong y mucho menos haberse reunido con Mesones Odar.

“No, en absoluto (he tenido algún tipo contacto con Sada Goray). Lo descarto. En ninguno, no soy de salir a eventos sociales”, subrayó.

“Solamente (sabía) que era viceministro de mypes porque hemos tenido la oportunidad de ir en algunas ocasiones al Ministerio de la Producción –me parecen dos o tres-, pero sabíamos qué cargo tuvo el señor e inclusive no estuvo en las reuniones”, añadió.

Finalmente, Espinoza Cruz cuestionó la versión dada por un colaborador eficaz porque “mancha honras de la noche a la mañana”. También negó la existencia de alguna foto, video o grabación suya junto a Sada Goray y Luis Mesones Odar .

“Cualquier versión que pueda salir de cualquier aspirante a colaborador eficaz tiene que ser corroborado. Antes que se pueda filtrar información o manifestación, se tiene que hacer el cruce respectivo. No se puede salir a manchar honras de la noche a la mañana, yo puedo salir mañana a acusar a cualquiera, a señalar y luego digo: ‘no tengo pruebas’”, enfatizó.

“Nada que ver. No hay ninguna foto, ni video, ni audio ni nada (con Sada Goray y Luis Mesones Odar). No los conozco, no me he reunido con ellos”, sentenció.