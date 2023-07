Roberto Velasco Gómez, un ciudadano español de 47 años, le prestó un millón de soles a Sada Goray en el 2021 y le vendió un terreno a su empresa, Marka Group, coincidentemente el mismo día, reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, el mismo día que Goray Chong le pagó dicho monto a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, realizó extrañas operaciones con el europeo, que según su propio testimonio tenía una amistad con el tío de la empresaria, Víctor Chong Flores, fallecido el año pasado.

Ese día, 6 de diciembre de 2021, en la notaría Villavicencio en el Callao, Sada Goray firmó dos contratos con el español, según la fiscalía, con apariencia de ilegales. Uno de compraventa de un terreno y otro de préstamo de dinero.

Velasco Gómez dijo ser propietario de un terreno que se ubicaba muy cerca del proyecto Lima Bonita, que entonces impulsaba Marka Group. El lugar se llama Pampa de los Perros, sector de Lucicascos, y está a la altura del kilómetro 52 de la Panamericana Sur.

Al respecto, Martín Montoya Marcilla, un empresario inmobiliario de 31 años y amigo de Sada Goray, conoció al español en 2014 y le alquiló parte de un local que por entonces tenía en Chacarilla para que ponga un centro de entrenamiento de kickboxing.

Este personaje, quien, además, el 9 de diciembre de 2021, le prestó 250 mil dólares a Sada Goray que la empresaria también usó para pagar parte de las coimas a Marrufo, convenció al español de que “invierta” en negocios inmobiliarios.

Así, Roberto Velasco Gómez apareció como supuesto dueño de 10 hectáreas de terreno en Chilca, terreno que el pasado 6 de diciembre de 2021, le vendió a Marka Group en un millón de soles.

Sin embargo, el español nunca registró en la municipalidad local. Incluso la actual gestión edil confirmó que Roberto Velasco Gómez no figura como contribuyente ni propietario de ningún predio en ese distrito.

En Cañete tampoco realizó ningún trámite. La municipalidad provincial asegura que, para vender el terreno, era necesario contar con al menos un registro de pagos de impuesto predial, pero el español ahí tampoco figura como contribuyente.

En su declaración ante la fiscalía, el pasado 23 de mayo, el español no pudo acreditar la procedencia de ese millón de soles, solo refirió que vendió un departamento en su país. Incluso intentó bromear diciendo que la plata la tuvo en una caja de zapatos .

Cabe indicar que según su reporte migratorio, Velasco Gómez salió del país rumbo a España el pasado 23 de junio y a la fecha no ha regresado .

“No me interesa nada, no me interesa nada, lo único que sé es que no me interesa nada. Bastantes problemas ya me ha ocasionado todo esto. ¿Lo entiende? O sea, no quiero que me llame nadie, ni usted ni nadie”, señaló el español a “Cuarto Poder”.