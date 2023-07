La Fiscalía de la Nación aclaró que no investiga a la empresaria Sada Goray por la trama de corrupción en el Fondo Mivivienda porque no es alta funcionaria del Estado y no tiene prerrogativa ni inmunidades.

En respuesta a este Diario, señaló que conforme al artículo 99 de la Constitución Política y a la Ley 27399, solo investiga a los altos funcionarios (aforados) por delitos que se comentan en el ejercicio de su función.

En ese sentido, explicó que en esos casos realiza diversas diligencias para recabar los elementos de convicción que sirvan para esclarecer los hechos investigados.

“La señora Sada Goray Chong no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado (no tiene prerrogativa ni inmunidades)”, expresó.

“La investigación en contra de Sada Goray está a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder”, agregó.

Finalmente, la Fiscalía de la Nación aclaró que su titular, Patricia Benavides, no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de personas que no sean altos funcionarios.

“La determinación de la presunta responsabilidad penal de Sada Goray corresponde a los fiscales del EFICCOP que actúan con independencia de criterio”, sentenció.

Como se recuerda, familiares de la empresaria y ahora colaboradora eficaz de la justicia peruana Sada Goray, quien es acusada de haber cometidos actos de corrupción junto al periodista Mauricio Fernandini durante el gobierno de Pedro Castillo, emitieron un comunicado en el que piden a la fiscal de la Nación que cumpla su palabra y la proteja.

“Hacemos un enérgico llamado a la Fiscal de la Nación, quien en su momento solicitó la colaboración de Sada para luchar contra las mafias que han infiltrado nuestro Estado y le pedimos que cumpla su palabra de protegerla ante su decisión de contribuir con la justicia en esta lucha”, dice el escrito.

En otra parte de la misiva, instan a que la colaboración de Goray Chong se mantenga y que “se proteja a aquellos que se arriesgaron para poner fin a la impunidad”.