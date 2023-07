Ítalo Arbulú, apoderado de la empresa Marka Group, denunció a todos los nuevos directores del Fondo Mivivienda por cancelar los convenios por las confesiones de pagos de Sada Goray en contra de las cláusulas anticorrupción.

Según “Panorama”, el caso es visto por la fiscal adjunta provincial Karen Campos, donde la empresaria declaró como testigo y reiteró que Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, le pidió un soborno de S/ 4 millones.

“Entonces, me envolvieron, me envolvieron, me envolvieron (…) Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo: ‘Quiero 4 millones de soles’”, manifestó Goray, quien incluso dijo que aceptó pagar dicho monto “porque amaba al Perú”.

“Porque quiero a mi país, porque amo a mi país. Si yo he salido a hablar en público, cosa que no me corresponde, cosa que nadie me está presionando, lo hago porque yo quiero a mi país, porque quiero el bienestar en el desarrollo de las familias de menos recursos”, aseveró.

Desde su punto de vista, para Sada Goray por las cláusulas anticorrupción el convenio entre Marka Group y el Fondo Mivivienda debe seguir porque los hechos a los que hizo mención en su declaración “es de manera personal”.

“Este convenio se empezó a trabajar con el Fondo Mivivienda desde el año 2020 y nos tomó dos años sociabilizar la aprobación para darle crédito directo a la familia”, subrayó la empresaria.

Cabe indicar que Sada Goray es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias agravado. La decisión se adoptó a raíz de la trama de corrupción en el Fondo MiVivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.

Además, para la Procuraduría Anticorrupción, Goray sería la “financista” de la presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo durante su gobierno.