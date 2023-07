“Comuniqué al gerente general Forero que el señor Mesones no debía ingresar porque yo busqué en Google y ví que estaba relacionado con la empresa Marka Group, a lo que el señor Forero dijo que lo iba a conversar. Luego, el señor Mesones me buscó en la oficina y me dijo que él solo era asesor y que iba a regularizar para poder ingresar a las sesiones y también me dijo que era exesposo de Sada Goray.”

Iván Huertas Gastiaburú, gerente de riesgo del FMV.