Victoria Chong, madre de la empresaria Sada Goray, afirmó que su hija omitió cosas en su declaración ante el Ministerio Público sobre la trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, pero no mintió porque no era su responsabilidad decirlas.

En declaraciones a “Punto final”, señaló que Goray Chong omitió dicha información porque no era suya y dijo que confía en la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, quien –según su versión- le prometió protegerla.

“Creo en Marita Barreto, creo en ella porque dijo que iba a proteger a mi hija. Esas personas no son bebés, la fiscalía ha tenido que llamar a esas personas. Mi hija ha omitido cosas, pero no ha mentido porque no era su responsabilidad decirlas”, expresó.

“La fiscalía creo que había sido a todas esas personas. Ella ha omitido esa información, pero no era su información. Es lo que me dice mi hija: ‘no era mi información’”, agregó.

Sobre ese punto, Chong señaló que Sada Goray se reunió por espacio de tres horas con Barreto y también se contactó con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de dar su versión sobre lo ocurrido en el Fondo Mivivienda.

“[Me he reunido] tres horas [con Marita Barreto]. Me dijo que Sada había mentido. Pero le dije: ‘¿doctora en qué ha mentido?’. Me dijo: ‘hay personas que han entrado’. ‘Doctora, no hay ningún bebé allí, por qué usted no llamó a todos y les dijo: hablen’”, aseveró.

“¿Por qué le arguyen esas cosas a mi hija, existiendo personas vivas? Mi hija es la única persona que vino y llamó a la doctora Marita Barreto y a la doctora Patricia Benavides para que contara lo que le estaba pasando, lo que le estaban haciendo. De lo que le estaba haciendo a lo que le han hecho hay bastante trecho”, añadió.

Finalmente, Victoria Chong cuestionó que su hija haya sido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez como una “delincuente común” y aseguró que ella nunca se corrió de la justicia y venía a firmar su control biométrico.

“La tomaron presa en el aeropuerto como una delincuente común. Ella vino a firmar porque le correspondía, en ningún momento se ha corrido de la justicia, en ningún momento la han cogido como a otras personas”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, el Poder Judicial evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por corrupción durante el gobierno de Castillo Terrones.

El pedido de 36 meses de prisión incluye al prófugo exesposo de Sada Goray, Luis Mesones Odar, así como a los exintegrantes del Fondo MiVivienda Pedro Arroyo y Roger Gavidia.

El Comercio tuvo acceso a la imputación fiscal que incluye el testimonio de un colaborador eficaz que reveló que la empresaria tenía comunicación con coimputados para advertir que iban a pedir prisión preventiva en su contra, por lo que debían tratar de evadir la justicia y salir del Perú . Esto desde finales del año 2022.

A esto se suma lo que manifestó el fiscal Julio Ormeño, parte del equipo especial contra la corrupción en el poder, que advirtió que Goray Chong es parte del pedido de prisión preventiva por 36 meses porque como colaboradora eficaz no presentó toda la información necesaria.