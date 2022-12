El exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, solicitó a la Comisión de Fiscalización que le brinde garantías de seguridad personal, pues su vida correría peligro a raíz de las revelaciones que dio y que comprometerían al presidente Pedro Castillo.

Las declaraciones de Marrufo ante el grupo de trabajo se dieron mediante videollamada desde el penal Castro Castro, en el que está recluido.

“Antes de hablar quisiera pedir que la Comisión de Fiscalización preste las garantías para mi vida en este centro penitenciario pues lo que voy a declarar son hechos corroborados en los que he participado yo y el presidente, ha participado la familia del presidente, congresistas y periodistas”, dijo.

“Por lo tanto, de los hechos que voy a narrar yo he sido parte y pido perdón al país, mi vida corre mucho peligro, pido respetosamente que se den las garantías para mi vida y se remita un oficio al director del penal Castro Castro para que me mantenga en el lugar en el que estoy y que está aislado del resto del centro penitenciario. Ayer me llegó la información de manera extraoficial de que iba a cerrar este sitio y me iban a llevar a un pabellón lo cual expone mi vida”, agregó.

¿Qué reveló Marrufo?

El exfuncionario indicó que “le entregué 100 mil soles al señor presidente (Pedro Castillo)” y que el mandatario recibía pagos mensuales para mantener en el cargo a Geiner Alvarado como titular de la cartera de Vivienda. Además dijo que daba dinero a familiares del presidente y que Castillo Terrones tenía conocimiento de estas entregas.

“Asimismo, recibimos dentro de los requerimientos, que se atendiera a la familia del presidente. A la señora Gloria Castillo Terrores se le entregaba 60 mil soles para ella y sus hermanos, esas sumas fueron entregadas por Geiner Alvarado y por mí”, indicó.