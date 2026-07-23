Por Sebastian Ortiz Martínez, Paola Villar S.

Samuel Daza- candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima- afirmó que la mayo virtud de Rafael López Aliaga, al frente del municipio capitalino, fue haber hecho obras, pero “su mayor defecto fue hacerlas donde no se necesitaba tanto cuando había otros lugares más importantes”.

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