En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, el también alcalde de Ancón dijo que en un año puede poner en funcionamiento los trenes y vagones que la administración de Renovación Popular trajo desde los Estados Unidos.

— ¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

Hay una Lima donde yo vivo que se llama Ancón y otras que se llaman Ate, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador, que no han sido vistas por ningún alcalde de Lima Metropolitana […] Hubo mucha inversión, que se dio tras un préstamo de S/4.000 millones para cambiar la infraestructura [de la capital], pero esta nunca llegó a los que menos tienen. Me he demorado tres horas en llegar al Centro desde Ancón. La Panamericana Norte sigue teniendo dos carriles por sentido. Y por eso quiero ser alcalde de Lima, porque tiene que haber igualdad en el gobierno municipal. Nosotros- los que vivimos en el norte de la ciudad, fuimos los únicos que pagamos el peaje que dejó Villarán.

— Fuerza Popular no ha logrado ganar la alcaldía de Lima. Incluso, en la década de 1990, cuando Alberto Fujimori estaba en el gobierno, tampoco lograron llegar a la municipalidad. ¿Cree que usted pueda revertir esta situación?

La última vez que hubo un alcalde y un presidente de la República del mismo partido fue en 1985, cuando Jorge del Castillo fue alcalde de Lima y Alan García presidente. Justamente, en ese momento empieza a construirse la Línea 1 del Metro de Lima. La presidenta electa ha dicho que para mejorar el acceso de los vecinos de Lima norte y Lima este se deben construir las líneas 3 y 4. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de trabajar de manera integrada el gobierno municipal y el gobierno central. La presidenta Fujimori puede impulsar estas obras y la ampliación de la carretera Panamericana Norte.

[…] Hay vecinos de Lima que somos invisibles para el resto. Nos dijeron que seríamos Limaflores, pero no hay Ancón flores ni Comas flores, eso nunca existió. También nos dijeron que íbamos a ser potencia mundial. ¿De qué? De tráfico, de delincuencia y de falta de oportunidades.

— ¿Cuál es su balance sobre las administraciones de Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo? Ambos son de Renovación Popular, partido que sería aliado de Fuerza Popular en el Congreso.

Yo quiero decirles a los limeños que yo soy aliado de los vecinos. Respecto a Rafael López Aliaga, lo conozco, ha sido un buen alcalde. Yo lo recibí en Ancón el año pasado cuando inauguramos la plaza central y él tuvo palabras generosas hacia mi persona. Y lo he apoyado cuando trajo los trenes, si estos tienen una vida útil de 100 años y apenas tienen 40 años, se deben implementar. También lo respaldé con el tema del peaje [de la nulidad].

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Usted indicó que Lima es potencia mundial, pero en tráfico. Eso indica que López Aliaga y Reggiardo no han tomado acciones para mejorar la situación…

Yo sí tengo una crítica [a esta gestión municipal] y se lo he transmitido [a López Aliaga] en muchas oportunidades no creo que la verdad ofenda. De las inversiones que se hicieron con los S/4.000 millones, poco o casi nada llegó a Lima norte, Lima sur y Lima este, porque todo se concentró acá. Dijeron “Lima potencia mundial”, pero mejor hubieran dicho “Lima moderna potencia mundial”.

— Los trenes están guardados y se están empolvando. ¿Qué haría usted con ellos? ¿Son importantes los expedientes técnicos, que se ignoraron?

El tren que trajo López Aliaga fue una buena oportunidad para Lima, pero la ciudad no estaba preparada para recibirlo. Esos trenes se tienen que poner en operación sí o sí. Y por supuesto [que son importantes los expedientes técnicos]. De hecho, hace unos días Reggiardo acaba de hacer un convenio con ProInversión para que sea el nexo entre la municipalidad y el Ferrocarril Central. El MTC ya tiene un expediente técnico avanzando para el proyecto del tren Lima-Chosica utilizando la vía férrea actual. ¿Qué haría el alcalde? Construir las estaciones, mejorar las vías y hacer un intercambio.

— ¿Y cuánto tiempo tomaría realizar estas obras? ¿Cuándo estaría operativo el tren para las personas?

Yo creo que en menos de un año podríamos ponerlo a funcionar. Las líneas ya están. No necesitamos construir una estación por cada kilómetro; necesitamos construir una estación de cabecera y una donde lleguen los vecinos directo. Haría una estación en Santa Anita, otra en Puente Nuevo, la tercera debajo del Puente de la Muralla y la cuarta en la estación Desamparados. Cuatro estaciones en un año. Solo hay que mejorar el balasto (la piedra que hace que el tren no se parta), habilitar estaciones y corregir cruces con la Carretera Central. En un año el tramo Santa Anita-Desamparados se puede hacer; en los próximos dos años podríamos ir avanzando con una línea al costado en paralelo.

— ¿Y qué acciones tomará sobre la Vía Expresa Sur?

Su nombre lo dice: vía expresa. Luis Bedoya Reyes se preocupó de que a la Vía Expresa de Paseo de la República nadie la interrumpa. Entiendo que Rafael López Aliaga quiso construir una vía, pero se olvidó de que una vía expresa no puede ser cortada [por grandes avenidas]. En este momento, no es una vía expresa. En nuestro gobierno municipal, sí lo va a ser.

Primero, hay que hacer que conecte a la Panamericana Sur de manera más directa. Definir las rampas de entrada y de salida en un expediente técnico. Además, no hay que castigar a las personas con movilidad diferente o a los adultos mayores con puentes, hay que hacer pequeños desniveles o senderos peatonales. Esta vía se construyó por el apuro, sin planificación ni expediente. No está mal, solo hay que corregir.

— ¿Qué propuestas concretas tiene en seguridad ciudadana?

En primer lugar, quiero decir que la Policía Nacional es quien tiene la responsabilidad de dar seguridad a todos los vecinos por ley. La municipalidad está llamada a ayudar en ese desarrollo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear al serenazgo metropolitano. La Municipalidad de Lima tiene que invertir y contratar, en el primer año, a por lo menos 1.000 serenos, que puedan patrullar junto con la Policía en lugares estratégicos en toda la capital.

También vamos a comprar 200 camionetas equipadas para que el serenazgo metropolitano llegue a más distritos. Hay distritos como el mío, Ancón, que no tenemos la suerte de Miraflores, que tiene 900 serenos, o de Surco, que tiene 650, o de Magdalena, que cuenta con 400. Nosotros tenemos 100 serenos, cuando llegué eran 19. La Municipalidad de Lima tiene que compensar la falta de recursos y de fuerzas.

— En lo económico, la Municipalidad de Lima está en una situación compleja, con litigios abiertos y una deuda importante. ¿Cómo resolverá esto, teniendo en cuenta que se requerirá de recursos para contratar más serenos y para inversiones?

En Ancón, en el 2023 se recaudaba S/5 millones por arbitrios e impuesto predial, a pesar de tener 130 mil vecinos. En el 2024, esto pasó a S/9 millones y el año pasado, recaudé S/17 millones. Tripliqué el presupuesto de mi distrito. Hice obras, como tres plazas, tres estadios. Cuando el vecino sabe que las obras llegan, se compromete. Y no solo eso, hay mucha inversión privada.

— ¿Usted está de acuerdo con el fallo del JNE que ordena al JEE inscribir la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde?

Primero quiero decir que, si los vecinos me eligen a mí, yo voy a gobernar los cuatro años exactos. Ahora mismo sigo siendo alcalde de Ancón y me voy a ir el 31 de diciembre, tal y como hice en mi declaración jurada. El ser alcalde demora cuatro años; si ya te fuiste por alguna razón, eso no te da derecho a querer regresar de nuevo. Los limeños van a juzgar eso en las urnas. Yo creo que los fujimoristas nos van a dar esa fuerza enorme para ganar la elección.

— ¿La postulación de López Aliaga como primer regidor es una reelección encubierta?

Yo no lo veo así, porque la ley lo permite y hay varios casos similares.

— ¿Cree que López Aliaga debió asumir el cargo de senador?

Yo creo que él debía haber cumplido su palabra con los limeños y [completar] sus cuatro años como alcalde. Su mayor virtud fue hacer obras; su mayor defecto fue hacerlas donde no se necesitaba tanto cuando había otros lugares más importantes. López Aliaga no ha cumplido con lo de “Lima potencia mundial” para Lima norte, sur y este.

— En la segunda vuelta, Keiko Fujimori obtuvo más del 64% de los votos válidos, pero usted tiene una intención de voto de 1,8%, según la última encuesta de Datum. ¿A qué se debe esta diferencia?

El venir aquí me permite que los vecinos escuchen mi mensaje; en la siguiente encuesta ese 2% se va a transformar en 5% e iremos subiendo. Fuerza Popular tiene un voto duro. Lo único que yo he criticado es que las inversiones se concentraron en una Lima central.