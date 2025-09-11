La Cancillería participó este jueves en la reunión con las autoridades de Colombia como parte de la comisión mixta que inspecciona la frontera entre ambos países, un mes después de que Gustavo Petro desconociera la soberanía peruana en el distrito Santa Rosa de Loreto.

Se trata de la XIV reunión ordinaria de la denominada Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano Colombiana (Comperif).

Según informó el ministerio, esta comisión está liderada por el director general de Soberanía y Límites del Perú y es integrada por especialistas d diversas instituciones de ambos países para analizar “la dinámica del río Amazonas en el tramo Atacuari-Leticia de nuestra frontera común”.

Mañana culmina el encuentro de las dos delegaciones, el mismo que se desarrolla en medio de un diálogo colaborativo y cordial. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 11, 2025

Esta sesión culminará este viernes 12 de setiembre “en medio de un diálogo colaborativo y cordial”.

Desde inicios de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió opiniones primero en redes sociales y luego en eventos oficiales cuestionando la soberanía peruana en el distrito Santa Rosa de Loreto, pese a su creación oficial a través de resoluciones del Congreso promulgadas por el Gobierno.

“Tenemos desacuerdo con la acción de apropiarse un territorio surgido en el río Amazonas por ley peruana, sin tener en cuenta la opinión de Colombia. Solo con eso, Perú violó el tratado de Río de Janeiro de 1934 que es ley de nuestra república. Buscaremos conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no quiere vamos al derecho internacional”, advirtió el 6 de agosto.

En respuesta, la Cancillería emitió una nota de protesta y recordó que el Congreso aprobó el 12 de junio la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto, en una norma que fue promulgada oficialmente el 3 de julio.

Según el Gobierno peruano, el pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada al Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites y que está sometida a su soberanía y jurisdicción nacional.