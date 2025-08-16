El Gobierno formalizó la norma que crea un fideicomiso para destinar fondos a favor del desarrollo de distritos ubicados en la frontera entre Loreto y Colombia, incluyendo Santa Rosa, donde la soberanía peruana no ha sido reconocida por el gobierno de Gustavo Petro.

La Ley N°32422 fue publicada en un boletín extraordinario de normas legales de El Peruano este viernes 15 de agosto, horas después de la visita de Dina Boluarte y un grupo de ministros y congresistas a la isla Chinería, donde se ubica el distrito de Santa Rosa.

Según el texto de la “Ley que dispone la creación del fideicomiso para el desarrollo fronterizo de Loreto”, este dinero servirá para garantizar el financiamiento de los proyectos de inversión pública para promover el desarrollo de esta zona.

La ley promulgada por el Gobierno había sido aprobada por el Congreso para otorgar millones de recursos a la zona fronteriza.

Entre las zonas beneficiadas, que incluye a los distritos ubicados en las provincias de Datem del Marañón, Maynas, Loreto, Putumayo, Requena y Mariscal Ramón Castilla, se incluye de forma excepcional al distrito de Santa Rosa de Loreto.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció desde este distrito loretano que el Gobierno está promulgado esta ley en un esfuerzo por atender la zona de la frontera.

“La presidenta ha suscrito la autógrafa aprobada ayer en el Congreso por la cual se crea el fideicomiso para la amazonía peruana”, mencionó ante la prensa este viernes.

El primer ministro aseguró que este es un proyecto de atención global para atender toda la región amazónica, además de suscribir en paralelo otro decreto supremo que aprueba la intervención en temas de salud, educación y desarrollo con más de 60 millones de soles.

El consejo directivo del fideicomiso estará conformado por un representante de la entidad fiduciaria, otro de la entidad fideicomitente, representantes de todos los distritos que alcanza, miembros de la sociedad civil y organizaciones indígenas ubicados en la frontera de Loreto