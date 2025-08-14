El Ministerio Público informó que se ordenó la detención preliminar a nivel judicial de los dos ciudadanos colombianos que fueron intervenidos esta semana en Santa Rosa por haber ingresado de manera irregular al territorio peruano en Loreto.

Este jueves, la fiscalía informó que fueron detenidos Carlos Sánchez y John Amia, ciudadanos extranjeros investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Ambos habrían estado realizando estudios topográficos sin autorización al sur de la isla peruana de Chinería.

“La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, encargada del caso, realizará diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, la lectura del contenido de los celulares de los investigados, realizar declaraciones ampliatorias y otras”, detalló el Ministerio Público.

Ambos son parte de una investigación preliminar por el despacho del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas.

De acuerdo con las primeras indagaciones del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, ambas personas fueron detenidas y trasladadas hasta la comisaría de Santa Rosa, puesto que habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano.