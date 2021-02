Conforme a los criterios de Saber más

Juan Manuel Arribas es abogado de la PUCP con una maestría en administración de empresas de empresas. Pero se dedicó al marketing en algunos de los más importantes grupos empresariales y terminó trabajando para varios de ellos a la vez en SEP (Soluciones Empresariales contra la Pobreza) y su división para desastres, Hombro a Hombro. Le pedimos que nos cuente cómo así se involucró en el traslado del primer millón de vacunas, pero se entusiasma tanto explicando su trabajo en SEP, que deja la respuesta para el final.

—¿Cuál fue la responsabilidad de SEP y Hombro a Hombro en el traslado de las vacunas?

SEP nació en el 2011, en agosto, en el seno de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) con la idea de apoyar al Estado en términos de gestión. Partíamos de una hipótesis fundamental: el presupuesto general de la república destinado a programas sociales se había incrementado sustancialmente desde el año 2000 pasando de S/. 16 mil millones poco más de S/. 80 mil millones en el 2019; pero no veíamos en los indicadores una mejora en la misma proporción.

—O sea, ¿el incremento está bien pero no ven que tenga un correlato efectivo?

Efectivamente, y llegamos a la conclusión de que ya éramos un país de renta media que merecía una eficiencia en la gestión. Teníamos los presupuestos para enfrentar la cosa pública, pero no se veía eso en resultados.

—¿Eso incluye hacer ciertas reformas, que ustedes ayuden a diseñar cambios para lograr esa eficiencia?

Por supuesto, la idea es ayudar al Estado a mejorar la calidad de la gestión pública y así hemos estado desde el principio, muy de la mano con el Midis, hemos traído economistas del comportamiento del JPAL y el IPA, dos think tanks de los más importantes y trabajaron con Carolina Trivelli en las comisiones Quipu. La idea es mejorar la calidad de vida de la población, la economía venía creciendo, pero unos ‘gaps’ [brachas] gigantes, por ejemplo el acceso al agua en zonas rurales, de acuerdo al índice de progreso social que mide Centrum, es de nivel subsahariano. Sin lugar a dudas, la mejor vía para reducir pobreza es que la economía crezca, pero también el Estado tiene que mejorar la calidad de sus 4 principales prestaciones: salud, educación, seguridad y justicia.

—¿Han llegado a promover cambios legislativos?

No hemos llegado a ese nivel de promover cambios normativos, hemos ido al campo a verificar la eficiencia y promovemos mejoras, en el Midis, en el Minedu y nos vinculamos a las Plataformas Itinerantes de Acción Social.

—Los PIAS son de lo más interesante que hay en el Estado.

El origen es un emprendimiento de la Marina que modificó una chata incautada al narcotráfico y construyó la primera PIAS Napo que, en esencia, llevaba el Estado a la cuenca del río Napo. El concepto es poner en un barco, al Banco de la Nación, farmacia, médicos, juez de paz.

—Y a la Reniec para la identidad.

Ese es el primer paso, efectivamente. Cuando se desplegaron las PIAS en el Putumayo se pensó que iban a haber 2000 peruanos y había más de 12 mil. Me enamoré hasta el tuétano de ese proyecto. Nos involucramos con el Estado y contratamos personal para diseñar una política.

—Eso es más efectivo que canalizar donaciones o hacer caridad.

Esa es la esencia, y una vez que se vio la estrategia detrás, el Midis lo agarró como política y ahora hay 8 unidades por la Amazonía. Es parte del programa PAIS del Midis que maneja las PIAS y los Tambos, que son las plataformas fijas.

—Esa es la preocupación de SEP para la nueva normalidad. Pero estamos en emergencia y está el tema de las vacunas.

Déjame avanzar al 2017. Un huaico arrasó Río Tambo, la capital de la nación asháninka, en el norte del VRAEM. El alcalde Iván Cisneros, que es mi amigo porque habíamos hecho trabajo en la zona, me llama y me pide ayuda. [Narra el periplo del traslado de víveres] Terminamos abrazados llorando y le dije estamos ‘hombro a hombro’ para lo que necesites. A las dos semanas vino el fenómeno del Niño y mi directorio me dijo que había que hacer lo mismo, creando otra asociación. Los convencí de hacerlo desde el SEP y así nació Hombro a Hombro.

—¿Tienes un directorio que representa a las empresas?

Son 6 personas, uno de Breca, uno de Intercorp, uno de Gloria y tres independientes, que son la presidenta Rosa Asca, el vicepresidente Carlos Neuhaus y Luis Salazar Steiger.

—¿Los problemas que encuentras en el Estado son de recursos humanos, de normas, de actitud?

Creo que es todo eso, es muy difícil de encasillar o de describirlo. El Estado tiene un problema de gestión muy grande.

—¿Encuentras a funcionarios con miedo a firmar papeles porque se exponen a riesgos a los que el privado no se expone?

Sí, y hay gente valiente que firma a pesar del riesgo, y hay gente que ha fallecido por sacar adelante un montón de cosas. Hay héroes en cancillería, en Indeci, en Essalud. Hay personas que son un ejemplo y están las otras, que no firman, que quieren pasar debajo del radar, indolentes, excesivamente pegados a la norma, que no quieren seguir adelante por que hacen caso a la opinión del asesor legal.

—Entonces, una labor de ustedes puede ser sistematizar y llamar la atención sobre esas trabas, para dar confianza a los buenos funcionarios.

Eso estamos haciendo en el grupo de trabajo que lidera la PCM. Por ejemplo, para facilitar el acceso a la data. Nosotros nombramos a Carlos [Neuhaus] como nuestro representante en ese grupo de trabajo y la premier lo nombró secretario técnico.

—Y de paso se corrige el equívoco del ‘comando vacuna’.

Hasta ahora existe la confusión. Fue un invento de una periodista que les dijo ‘comando vacuna’, y en realidad eran 4 amigos cuyo objetivo era llamar la atención sobre las vacunas, en un momento en que el Estado más se preocupaba en oxígeno y UCI.

—¿Hay un cambio de actitud respecto a ustedes, entre el gobierno de Vizcarra y este?

Honestamente, ha sido un cambio radical. Antes teníamos ascendencia en el primer ministro y el ministro de Defensa. Pero el presidente no escuchaba tranquilamente nuestras posiciones, no encontrábamos un anclaje de lo que queríamos hacer. Con Sagasti eso ha cambiado radicalmente; escucha, ha establecido los canales, ha pedido al Minsa que escuche a los privados.

—¿Ayudarán a que la vacunación sea más rápida?

Soy consciente de que las lágrimas y la emoción con la llegada de las vacunas, es humana; pero es el primer paso de 100 que hay que dar. Esto es lo más fácil. Una cosa es llevar un camioncito a un hospital y vacunar a los que están presentes; lo que va viene es la logística para llegar a todo el país. Se ha roto la inercia, ahora comienza lo difícil. En ese grupo hay gente muy capaz que viene del grupo del Legado Panamericano [organización tras los Juegos Panamericanos].

—En las reuniones del grupo de trabajo, ¿se ha hablado de metas de vacunación por día?

No tengo esa información, pero te puedo asegurar que se ha planteado el uso de un software de data analytics muy potente que lo lidera Leopoldo Monzón, para mezclar data de diferentes fuentes privadas y públicas para planificar la vacunación. Porque en teoría, cada vacuna tiene un nombre y apellido, pues son dos dosis.

—¿Estás de acuerdo con que se permita la comercialización y vacunación privada?

Estoy de acuerdo con eso y hasta se pueden usar las farmacias como centro de vacunación. No es tema tabú, Chile lo hace, EE.UU también. No soy experto en vacunación, pero te puedo decir que lo más importante es tener la data georeferenciada del target a vacunar. Esa parte es vital y se está luchando a pasos agigantados para tenerla. La semana pasada salió un DU que permite que el privado pueda participar en la elaboración de esa base de datos.

—¿Por el bien mayor de la vida y la salud, se deben relativizar esos derechos a la privacidad?

Creo que uno no tiene derecho de exigir una libertad propia que afecte la libertad de otros. No puedo andar por la calle sin mascarilla porque voy a contagiar a otros. En el tema de la información privada, hay leyes que la protegen, pero sí me gustaría flexibilizarlas un poco porque estamos en una guerra.

—Nos espera el vuelo, ¿cuál fue el papel de SEP?

Por nuestra presencia en el grupo de trabajo, era evidente que el Estado necesitaba ayuda para que el primer millón llegue lo más rápido. No se trataba de ayuda económica, ese no era el objetivo, porque el Estado tiene presupuesto para todas las cargas que tenga que traer. El tema era traerlo lo más rápido posible. El ofrecimiento se hizo de manera muy natural a PCM, e inmediatamente fue aceptado. Firmamos un convenio en 2 días con el Minsa, todo un record, y estuvimos listos. Convocamos a las empresas para acceder al dinero. Vimos si el avión presidencial o los Hércules podían funcionar, vimos líneas aéreas y al final decidimos contratar al líder mundial en estos casos que es DHL.

—¿Cómo se decidió dividir el paquete?

No fue una decisión nuestra. Solo esperamos fecha y hora y cuánto hay que recoger. Inicialmente era un millón, luego nos dijeron son 300. 300 recogimos y ya está. Y los 700 llegan ahora.

—¿Y para las próximas cargas?

No, nosotros ofrecimos apoyar en el transporte del primer millón. No se trata de reemplazar al Estado. Hemos abierto el camino, hemos mostrado lo importante que es tener un super operador logístico con oficinas en Beijing.

—¿Cómo te imaginas que llegaremos al Bicentenario?

Confío en lo que ha dicho el presidente: que terminando el año, el ‘target’ peruano, que es 25 millones, pueda estar vacunado. Si nos ponemos a trabajar juntos y el Minsa trabaja más con otros estamentos del Estado, sí se puede hacer.

—No hemos hablado de ideología.

No me interesan las ideologías, sino la capacidad de gestión, hacer que las cosas sucedan, es lo único importante. Si tu gato es verde, rojo o amarillo, no importa con tal que mate al ratón.