El embajador de los Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro confirmó este miércoles que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará el Perú, aunque no confirmó la fecha ni el motivo de su visita.

Tras el anuncio del primer desembolso de 462 millones de dólares por parte del Ejecutivo peruano para la compra de los aviones caza F-16 Block 70, Navarro fue consultado si Rubio llegaría al Perú.

“Sí, el secretario Rubio ha mencionado que sí, va a visitar el Perú”, dijo en Exitosa radio.

De igual forma, aseguró que tanto el presidente Donald Trump como Marco Rubio se encuentran enterados de las acciones que realiza en el Perú con respecto a la compra de los aviones.

“Yo soy embajador de Estados Unidos y cuando yo hablo de parte de mi país, de mi presidente y de mi secretario; así que ellos están bien informados de lo que está pasando”, dijo.

Ayer, Bernie Navarro, confirmó que la primera transferencia de dinero por la compra de aviones caza F-16 al Perú se efectuó de acuerdo a lo establecido en las negociaciones con el gobierno peruano.

De ese modo, saludó el inicio de la ejecución del contrato con este primer depósito llevado a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas, por más de 462 millones de dólares.

“Era un momento complicado porque qué hubiera sido si el Perú no cumplía con su compromiso. Pero ya le puedo asegurar que el contrato esta firmado y el dinero se ha transferido. Es un día muy positivo, la compañía ha seguido las reglas del gobierno peruano y que no eran las nuestras”, dijo en Canal N.