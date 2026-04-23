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Navarro no mencionó la fecha en la que llegará Marco Rubio. (Foto: EFE/EPA/Shawn Thew)
Navarro no mencionó la fecha en la que llegará Marco Rubio. (Foto: EFE/EPA/Shawn Thew)
Por Redacción EC

El embajador de los Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro confirmó este miércoles que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará el Perú, aunque no confirmó la fecha ni el motivo de su visita.

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