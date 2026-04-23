Resumen
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El embajador de los Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro confirmó este miércoles que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará el Perú, aunque no confirmó la fecha ni el motivo de su visita.
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