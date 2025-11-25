El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, consideró que en el actual contexto de aumento de la criminalidad organizada en el Perú, no se le puede pedir a nadie que en el más breve plazo posible pueda hacer “milagros”.

En entrevista con RPP, recordó que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, admitió la penetración del crimen en las instituciones y que se trata de una “situación complejísima” para quien esté a cargo no solo de la presidencia, sino de cualquier poder del Estado.

“Necesitamos enfrentar esta crisis que tenemos donde yo no confío en usted, usted no confía en mí, yo no confío en esta institución. El Acuerdo Nacional es un concepto curioso en el cual no planteamos votaciones, planteamos consensos”, expresó.

“Buscar consensos plantea una posibilidad de escucha. Yo no quiero vencer por una cantidad de votos, quiero convencer, pero a la vez estoy dispuesto a ser convencido si lo que plantea mi oponente tiene mayor racionalidad, efectividad, contundencia, mayor posibilidad de impacto”, agregó.

Hernández remarcó que si bien no se le puede pedir a nadie que haga “milagros”, sí se le puede solicitar al Ejecutivo y al Congreso que piensen en el país y que sería “importante” que el presidente José Jerí convocara a un “gran diálogo”.

“Creo que no podemos pedirle a nadie que en este brevísimo plazo pueda hacer milagros. Lo que sí podemos es pedirle al presidente de la república, al Ejecutivo, al Legislativo: ‘no estamos en este momento para pensar parcialmente, para enfrentarnos, para sacar ningún tipo de ventaja grupal, estamos para pensar en el país’. Creo que si el presidente convocara a un gran diálogo, sería importante”, subrayó.

Finalmente, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional enfatizó que en estos momentos hay dos vías en las cuales Jerí Oré tendría que estar pensando y que la inseguridad ciudadana crea “miedo, desconfianza y dos tipos de respuesta: la huida o el enfrentamiento”.

“Si el presidente tiene que pensar en los meses de Gobierno, que no son muchos, en las dos cosas, creo que tiene una tarea complicada y difícil. Sé que dentro de su gabinete hay personas de gran talento y enjundia, y creo que una de las cosas que es muy importante de pensar es que el Ejecutivo tiene sus funciones y el Legislativo las suyas. Entonces, si lográramos la independencia de poderes, el presidente podría gobernar y no es necesario para ello una máxima delegación de facultades”, acotó.

“Habiendo una emergencia como la que hay, la inseguridad ciudadana es atroz, la extorsión es una de las cosas más canallescas que uno puede imaginar, decirle que tu vida está en riesgo porque yo soy el dueño de tu vida. Creo que el Estado debe recuperar el monopolio legítimo de la violencia”, sentenció.