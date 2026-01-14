El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, iniciará este miércoles 14 de enero una visita oficial al Perú.

Durante su estancia en la capital, el alto funcionario tiene previsto sostener reuniones con autoridades gubernamentales “del más alto nivel” y otros actores clave del escenario político y social. La agenda central de estos encuentros se enfocará en promover el diálogo sobre la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento institucional, la seguridad y el desarrollo, prioridades centrales del sistema interamericano.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Las conversaciones no solo abordarán la situación local, sino que también incluirán un análisis de los acontecimientos actuales en diversos países de la región.

#OEAenLasNoticias 🇵🇪⁰El Secretario General de la #OEA llegará a #Perú para abordar temas vinculados a la gobernabilidad democrática y sostener encuentros con autoridades y actores clave del país.⁰⁰🔗📰 https://t.co/ORRkNzoC53⁰🔗📄 https://t.co/jkRyqYblLJ@SG_OEA_OAS… — OEA (@OEA_oficial) January 14, 2026

“El Secretario General Ramdin y el liderazgo superior de la OEA continuarán monitoreando estos desarrollos en las Américas y responderán con prontitud cuando sea necesario actuar”, señaló el organismo internacional.

En el ámbito académico, Ramdin participará en la 67ª Cátedra de las Américas, que se llevará a cabo en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Su ponencia se titulará “Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas”.

Estos encuentros en Lima reflejan el énfasis de la organización en la “diplomacia directa y constructiva” para fortalecer la cooperación en la región. El objetivo institucional es avanzar hacia la paz, la prosperidad y el resguardo de los valores democráticos compartidos entre las naciones integrantes del organismo.