El Gobierno dispuso que el edificio de la Cancillería ubicado en el Jr. Santa Rosa, en el Cercado de Lima, lleve el nombre del fallecido José Antonio García Belaúnde.

La resolución ministerial 0578-2025-RE, firmada por el canciller Elmer Schialer, formaliza el cambio del nombre del local adquirido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en adelante, se denomine oficialmente “Embajador José Antonio García Belaúnde”.

El documento señala que la propuesta fue realizada por la Oficina General de Administración del ministerio y que el objetivo es perpetuar “el nombre del ilustre diplomático peruano, recientemente fallecido, cuya trayectoria ha contribuido decisivamente a los logros de la diplomacia peruana y, por ende, al prestigio internacional de la política exterior peruana”.

El nombre del excanciller José Antonio García Belaunde será usado en la sede de la Cancillería en el Cercado de Lima.

La resolución justifica el hecho que no se haya contado con la autorización de la familia para el uso del nombre de José Antonio García Belaunde indicando que, según el Código Civil y el Tribunal Constitucional, “no se requerirá cuando su uso se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe o haya desempeñado, o por motivos de índole científica, didáctica o cultural, siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general y que no se afecten el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden”.

José Antonio García Belaúnde falleció el 4 de julio de este año a los 77 años de edad.

A lo largo d su trayectoria, ejerció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del 28 de julio de 2006 hasta el 28 de julio de 2011, siendo el canciller de mayor tiempo continuo en el puesto.

También integró el equipo jurídico del Perú en el caso de la delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.