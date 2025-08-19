Seis partidos políticos suscriben acuerdo con propuestas sobre agua y saneamiento ¿quiénes firmaron y qué plantean?

Representantes de seis agrupaciones políticas suscribieron un acuerdo multipartidario sobre políticas para mejorar el servicio agua y saneamiento en el país. La iniciativa es promovida por el Instituto Infraestructura Institucionalidad y Gestión (IIG), una asociación civil sin fines de lucro.

Se trata de la “Política de Estado a Largo Plazo de Agua y Saneamiento”. Redactaron y firmaron el documento el Partido Popular Cristiano (PPC), el APRA, Avanza País, Acción Popular (AP), Fuerza Moderna y Unidad y Paz.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa, Carlos Neuhaus (PPC); Belén García (APRA); Julio Chávez (AP); Alfredo Luna (Avanza País); Carmen Lozada (Fuerza Popular); Erika Lam (Fuerza Moderna); Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé, del IIG; así como Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Fuerza Popular participó en la elaboración del texto.

De izquierda a derecha: Carmen Lozada (Fuerza Popular), Julio Chávez (AP), Belén García (APRA), Alfredo Luna (Avanza País), Roberto de la Torre (presidente de la CCL), Carlos Neuhaus (PPC), Erika Lam (Fuerza Moderna), Gonzalo Prialé y Jaime de Althaus (IIG).

Consultados por este Diario, representantes del PPC, AP y Avanza País señalaron que el documento servirá de insumo para la elaboración de sus planes de gobierno con miras a las elecciones del 2026.

En declaraciones a El Comercio, el periodista y antropólogo Jaime de Althaus señaló que el documento se viene gestando por el IIG desde hace más de un año.

“Decidimos abordar temas específicos para buscar acuerdos programáticos parciales o particulares, en vista de que iba a ser difícil formar alianzas o que hubiese acuerdos en torno a temas fundamentales para que se facilitara la gobernabilidad en caso de que alguno de estos partidos llegue al poder”, señaló.

De Althaus detalló que, además, se vienen abordando otros temas como la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, que ya cuenta también con un acuerdo partidario.

Sostuvo que el tema del agua y saneamiento requiere una “reforma profunda” y que con este documento se pretende brindar soluciones frente a este problema. Subrayó que el IIG, que promueve este tipo de diálogos, es una organización ciudadana sin fines de lucro.

En tanto, Neuhaus dijo a este Diario que el PPC “siempre ha abogado para que los partidos no estén tan dispersos” y que así lo ha demostrado elaborando y suscribiendo acuerdos como este sobre agua y saneamiento y previamente sobre seguridad ciudadana.

Carlos Neuhaus, dirigente del PPC.

“El tema del agua y saneamiento es grave a nivel nacional y próximamente estaremos trabajando sobre el tema de la salud. Los técnicos de los distintos partidos se sientan, se reúnen, conversan y se ponen de acuerdo. Se llega a un consenso sin tocar temas políticos. Al final el problema es uno solo”, explicó el dirigente del PPC.

Neuhaus destacó la participación de Unidad y Paz, con quien tienen una alianza política con miras a las elecciones del 2026. Precisó que esta agrupación asiste a este tipo de diálogos incluso desde antes de aliarse con el PPC.

A su turno, Chávez aseveró que, en la elaboración del acuerdo, participaron el ingeniero Luis Montenegro y Pedro Gamio en representación del partido de la lampa.

Agregó que la idea de este documento es que sea “parte de los insumos para lo que va a ser la propuesta de plan de gobierno” de todos las agrupaciones que se adhirieron.

“Aunque hay matices y temas que, obviamente, cada partido pondrá como carácter diferenciador. El tema del agua y saneamiento va más allá del color o tinte político. Es un tema que es compromiso de todos, más allá de quién gobierne o esté en el Congreso”, expresó.

Julio Chávez, presidente de AP.

“AP también estuvo presente cuando se abordó el tópico de seguridad ciudadana”, resaltó en diálogo con El Comercio.

De otro lado, Chávez cuestionó que Fuerza Popular haya participado de la elaboración del acuerdo, pero no lo haya suscrito.

Por su parte, Alfredo Luna, representante de Avanza País, dijo que su organización “considera que el acceso al agua potable y al saneamiento básico es un derecho fundamental, y su gestión debe estar libre de improvisación y cortoplacismo”.

Alfredo Luna, representante de Avanza País.

“Por ello, hemos decidido incorporar este documento en la propuesta de gobierno que presentaremos al país. Entendemos que el agua es transversal al bienestar ciudadano: influye directamente en la salud pública, es requisito para el acceso efectivo a la vivienda digna y constituye un insumo estratégico para el desarrollo económico, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginales”, indicó.

Finalmente, consideró que “este consenso técnico y multipartidario es la base que el Perú necesita para avanzar”.

En la conferencia de prensa, De la Torre resaltó que los partidos se hayan reunido para abordar este tema de importancia universal dejando de lado sus ideologías, colores políticos y la coyuntura electoral.

“Ojalá se puedan seguir integrando más partidos para que esto se convierta en una política de Estado y que quien gobierne mañana, pasado o en 10 años la mantenga y podamos cerrar esa brecha”, señaló.

La presentación se realizó este lunes 18 de agosto justamente en la sede de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

¿Qué dice la propuesta?

En este documento, los partidos realizaron un análisis y diagnóstico de la situación de este servicio público en el país, así como propuesta para solucionar la problemática que lo rodea.

Según el documento, la situación del suministro de agua se agrava en el ámbito rural donde está a cargo, principalmente, de organizaciones comunales o de los propios municipios. Detalla también que, pese a que existen más de 50 entidades prestadoras del servicio de saneamiento (EPS) en todo el país, aún hay millones de peruanos sin acceso al agua o que no cuentan con ella las veinticuatro horas del día. Y, como se sabe, este problema lleva décadas sin ser resuelto.

Señala, además, que el problema principal no tiene que ver con la falta de dinero o de agua sino con la falta de capacidad para gastar eficientemente el presupuesto asignado para dotar a los ciudadanos del recurso hídrico.

“El agua tampoco falta, ya que el Perú es el octavo país con más recursos hídricos del planeta. El problema es que solo 2.5% del agua disponible está en la Costa donde habita 67% de la población. Lo que nos falta es una política de Estado de largo plazo, con una gobernanza meritocrática blindada contra la injerencia política que perdure aunque cambien las autoridades y los gobiernos”, dice.

Otros problemas son la falta de planificación urbana, la injerencia política y los prejuicios ideológicos. Ante ello, los partidos políticos proponen terminar con la atomización del servicio de agua integrando de forma progresiva a las EPS y las municipalidades provinciales en operadores regionales o macrorregionales (en caso de regiones pequeñas). Sugieren, por ejemplo, que Sedapal se haga cargo de Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao.

Los directores de cada EPS regional serían elegidos meritocráticamente por períodos de 5 años, evaluando su gestión y premiando o reemplazando según resultados.

Asimismo, plantean promover el crecimiento planificado de los ciudadanos fomentando programas de viviendas de interés social formales, que cuenten con todos los servicios. Eso acompañado de proyectos de inversión sin injerencia política. Con ello también se busca erradicar las invasiones y el tráfico de terrenos.

Formulan también que existan tarifas adecuadas y asequibles que cubran al menos los costos de operación y el mantenimiento del servicio. Y una política de financiamiento estratégico realista donde el Estado financie las inversiones mayores en captación, tratamiento y nuevas redes, dejando atrás la fijación de tarifas políticas y subsidios ineficientes.

Finalmente, consideran que es importante promover la participación privada en la producción de agua potable; concesionar la operación y mantenimiento de redes y servicios mediante contratos de gerencia por resultados; y concesionar la construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Revisa aquí el acuerdo suscrito por los partidos políticos: