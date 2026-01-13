Sigrid Bazán, congresista y candidata a la Cámara de Diputados por la alianza Venceremos, criticó en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” la captura de Nicolas Maduro por parte del gobierno de Donald Trump y la calificó como una “invasión” que violó la autonomía de Venezuela, pese a los cargos que las autoridades de Estados Unidos le imputan.

“Yo considero que es una invasión, una vulneración de la autonomía de otro país. No es incompatible que diga que no estoy a favor de Maduro y tampoco estoy a favor de algo que considero no solo una extracción, sino un secuestro. Bombardear un país para entre comillas democratizarlo cuando hay otros intereses subrepticios”, mencionó.

Bazán aseguró que ella ha expresado con anterioridad su oposición a decisiones tomadas por el régimen de Nicolás Maduro que no fueron democráticas y que ha criticado al ahora preso exmandatario venezolano, pero que esto no significa que respalde la intervención estadounidense.

“No es incompatible decir que no estoy de acuerdo con Maduro y que tampoco estoy de acuerdo con que mañana, si a Donald Trump no le gusta un presidente denunciado por decir en América Latina, en Perú, venga al Perú, bombardee y lo saque y ponga a quien considera. Yo no estaría de acuerdo y seguramente nadie”, aseguró.

La parlamentaria advirtió que la explicación de buscar derrocar al régimen de Maduro no es válida porque se mantiene en el poder en la forma de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y que más bien responden a intereses sobre el petróleo y otros aspectos internacionales y geopolíticos.

En otro momento, Sigrid Bazán expresó su respaldo a la propuesta del candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, para establecer una comisión de indultos que evalúe la libertad de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Guillermo Bermejo.

“Estoy de acuerdo en tanto que (...) creo que parte de la prisión de Pedro Castillo, Betssy Chávez y compañía son políticas. Son decisiones que han sido políticas y esa es mi opinión. No es la más popular, no es la que quieren escuchar la derecha, pero sí creo que no es gratis que metan presos a personas que han podido ser candidatos presidenciales a menos de seis meses de las elecciones. Pedro Castillo está preso y Dina Boluarte que ya no es presidenta, no está presa porque Castillo es presidenciable, Dina Boluarte ya no”, explicó.