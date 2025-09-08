La abogada Silvana Carrión dijo que tiene el temor de que su salida de la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato sea el inicio de su desactivación o de su posible fusión con otra procuraduría.

En entrevista con RPP Noticias, informó que la Procuraduría General del Estado (PGE) ya comunicó que Carlos Fernández, uno de sus procuradores adjuntos, la reemplazará en el cargo.

“Tengo el temor que este sea el inicio de la desactivación de la Procuraduría Ad Hoc. Es el temor que tengo en este momento y espero que dejen al doctor (Carlos) Fernández con el equipo técnico legal especializado que ha trabajado durante ocho años en estos casos”, expresó.

“Espero que lo dejen trabajar, mi preocupación es que veo una intención de querer desaparecer la Procuraduría Ad Hoc y fusionarla con otras procuradurías para que no lleguen a conclusión estos casos de gran corrupción”, agregó.

Insistió en que no se evaluó su función ni los logros y los resultados obtenidos por la procuraduría ad hoc en la defensa del Estado, sino en un pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para retirarla del cargo.

En ese sentido, Carrión Ordinola enfatizó que la Procuraduría General del Estado (PGE) está en “riesgo de ser sometida al poder político” y al poder del Gobierno, mencionando en esto último al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

“Tenemos S/1.500 millones en sentencias, calidad firme, S/310 millones cobrados a la fecha, la más alta recaudación civil de toda la historia judicial del Perú en temas de corrupción, S/2.800 millones en embargos y a pesar de esos números, eso no es lo que se ha evaluado para retirarme la confianza”, subrayó.

“Lo que se ha evaluado es el pedido del alcalde de la Municipalidad de Lima. Aquí hay algo y estoy haciendo esta manifestación porque está en riesgo una institución tan importante como la Procuraduría General del Estado que está sometida al poder político y al poder del Gobierno con el ministro Santiváñez”, añadió.

El caso

La Procuraduría General del Estado decidió retirar del cargo de procuradora ad hoc para el caso Lava Jato a Silvana Carrión, poco después que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera que se están tomando acciones para hostilizar a fiscales y procuradores dedicados a casos emblemáticos de corrupción en el Perú.

A través de un comunicado este viernes, confirmaron que decidieron “dar por culminada” la designación de Carrión Ordinola haciendo uso de sus facultades previstas en su reglamento y el decreto legislativo 1326.

La información previamente había sido confirmada por la propia Silvana Carrión mientras brindaba una entrevista al portal Convoca.pe, al indicar que este viernes 5 de setiembre sesionó el Consejo Directivo de la Procuraduría y que, entre sus acuerdos, decidieron retirarla del cargo de confianza.