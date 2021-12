Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de la exalcaldesa Silvia Barrera volvió a surgir en las últimas semanas por las presuntas coordinaciones que realizaba con Bruno Pacheco, cuando este era secretario general de Palacio de Gobierno, para tratar de influir en el jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, con el fin de beneficiar al Grupo Deltron, empresa que mantenía una deuda ante esa entidad.

En diálogo con El Comercio, la exburgomaestre de Villa María del Triunfo aseguró que sus constantes visitas a la sede de la Presidencia de la República —durante la gestión de Pedro Castillo— tuvieron como objetivo coordinar supuestas labores sociales y políticas con Pacheco, quien en la actualidad es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por ese intento de injerencia en la Sunat, proceso indagatorio en el cual se halló US$ 20 mil en el baño de su oficina.

Barrera sostuvo que conoció a Pacheco en la segunda vuelta de la elección presidencial reciente, en la cual apoyó a “un cambio en la democracia”.

En la actualidad, ella es precandidata para ser alcaldesa de Villa María del Triunfo por Podemos Perú, partido del investigado excongresista José Luna Gálvez.

¿Cuál es su explicación sobre las visitas que realizó a Palacio de Gobierno?

Acudí a reuniones en Palacio de Gobierno en mi calidad de política. No me atendieron todas las veces en las que fui. Entonces, no recuerdo los detalles.

La primera vez fue el viernes 23 de julio de este año. Ese mismo día, también ingresó Bruno Pacheco. Entraron al mediodía y se retiraron a la misma hora.

No recuerdo por qué Bruno Pacheco..., no recuerdo exactamente… Serán cinco o seis veces en las que he ido (a Palacio de Gobierno) y el señor (Pacheco) quería coordinar reuniones a futuro para ver temas políticos. Prueba de ello, es que él fue a los comedores populares de Villa María del Triunfo. Las madres lo invitaron.

¿Quién la invitó a usted el 23 de julio?

Nadie me invitó. Yo soy política. Estamos hablando del gobierno anterior. Por favor, estamos hablando netamente de las visitas a Bruno Pacheco, porque yo he ido seguramente en una ocasión a Palacio porque, como le digo, soy política, asesora, empresaria, abogada. Entonces, mis visitas han sido transparentadas. Ya le manifesté, por temas políticos. Tenemos una relación amical con el señor Bruno Pacheco.

¿Desde cuándo conoce a Bruno Pacheco?

Desde la campaña (electoral). En la segunda vuelta, conocí al señor Bruno Pacheco. De ahí viene la relación de amistad.

¿Usted apoyó la campaña de Perú Libre?

No, no he apoyado al presidente Castillo. Yo he apoyado al señor Bruno Pacheco, cuando se hizo la campaña. No con dinero, sino como política participando en las marchas. He estado [marchando] desde la avenida Abancay hasta la plaza San Martín […]. Estuve marchando con las banderolas porque realmente soy una persona de centro izquierda y comulgaba en ese momento y yo creía en un cambio por nuestra democracia.

Entonces, ¿fue invitada por el señor Pacheco para apoyar activamente en la campaña electoral (de Pedro Castillo)?

No, yo me apersoné sola.

Usted tiene nueve ingresos a la Secretaría General del Despacho Presidencial, entre agosto y noviembre. ¿Cuál ha sido el motivo?

Son razones políticas de contexto social. Íbamos a armar una agenda para el 2021 y el próximo año para ayudar a lo que venía haciendo el señor Bruno Pacheco. Con él justamente tratábamos esos temas de connotación social. Íbamos a ver la Navidad del niño villamariano. Íbamos a ver muchos temas sociales, políticos. Y no necesariamente me ha atendido en esas nueve ocasiones. Recuerdo que en tres o cuatro oportunidades que he ido no me pudo atender, el señor andaba ocupado.

En esas oportunidades, ¿era atendida por otro funcionario?

Nunca hablé con otra persona en Palacio. Solamente iba y esperaba en una sala, y si venía el señor Bruno (Pacheco) me atendía, y si no me regresaba. Ni siquiera he tenido mayor contacto con las secretarias. Pero sí agradezco a Bruno Pacheco porque nunca he visto en Palacio que atiendan a las personas que realmente querían apoyar a este gobierno. Sabía que el señor Pacheco no era de Perú Libre, era un profesor sindicalista, sabía que no era de los “caviares” […]. Creo que el Perú ha perdido a alguien importante en el gobierno de Castillo, porque Pacheco era un elemento clave para que el presidente no se vaya a los extremos.

¿Tiene pruebas de estas coordinaciones de labor social en Palacio?

Por supuesto. Una prueba son las imágenes que han difundido en varios programas, que estamos ahí. Nos invitaron las asociaciones.

Caso Pacheco - Sunat

¿Cómo se explica que Bruno Pacheco esté tratando de interceder por una empresa que tenía problemas tributarios ante el jefe de la Sunat? ¿Cuál es la relación de usted con los dueños de Grupo Deltron?

No tengo ninguna relación. No los conozco.

Hay una fotografía en la que su esposo y usted aparecen con los dueños de Grupo Deltron.

No conozco al gerente de Grupo Deltron. No conozco a los administradores […]. Esa fotografía es con todos; en ese salón, nos juntaron. Han estado muchos empresarios y yo tengo que saludar, mirar y todo.

Hay una investigación en la Fiscalía por el pedido de Bruno Pacheco a favor de Grupo Deltron.

Soy política, soy empresaria y abogada. Quiero deslindar de este tema. Soy la primera en aclarar […]. No conozco a los administradores de Grupo Deltron. Yo jamás he pedido favores.

¿No ha visto las conversaciones donde Bruno Pacheco menciona a Grupo Deltron y sus problemas tributarios ante el jefe de la Sunat?

Lo he visto por las noticias […]. Hay chats que salieron y me enteré por el programa Panorama. Es cuando yo me acerco a la Fiscalía y digo: acá está, investíguenme porque mi nombre ha sido tocado en un programa. Yo presento una carta, como Silvia Barrera. Hasta hoy no he declarado por “x” razones. El otro día me tocaba declarar y qué pasó, hubo fallas técnicas de la Policía y Fiscalía […]. Que se investigue hasta el final este caso. No existió ninguna presión.

Entonces, ¿cómo se explican estos mensajes?

Yo represento a un gremio, a los empresarios pequeños y medianos. No pueden tocar el nombre de personas y todavía quien genera, aparentemente, el escándalo, en vez de denunciar correctamente… Cuánto daño va a hacer a las personas que estamos inmersas (en la denuncia), que somos varios.

Hubo mensajes enviados por Bruno Pacheco...

Son hechos que están siendo investigados, y en este momento hay impedimento...

Usted sabe que un funcionario no puede interceder por una empresa, como en este caso hizo Bruno Pacheco.

No, yo no rindo manifestación por el señor Bruno Pacheco.

Pero hay una investigación que incluye a Pacheco.

A todos los están investigando. Son varias personas.

¿Usted también está implicada o la llamaron como testigo?

Yo estoy en calidad de testigo […]. No ha habido manifestación todavía de mi parte. Yo me presenté el día 6, me parece, y no se ha podido realizar por diferentes razones ajenas a mi.





