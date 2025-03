La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio por concluida este miércoles su visita al Perú, tras una serie de reuniones con periodistas y autoridades nacionales. Y partió con una profunda preocupación por la situación que atraviesa la libertad de prensa en el país y su deterioro, según lo expresó a El Comercio Carlos Jornet, integrante de la misión internacional destacada al Perú. El informe completo se conocerá próximamente.

La delegación selló su visita con una intensa jornada de trabajo. Primero se reunieron con el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para luego sostener encuentros con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; así como con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; y con el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén. A pesar de la insistencia, la presidenta de la República, Dina Boluarte, no llegó a recibir a los representantes de la organización periodística. De los tres poderes del Estado, fue la única ausente en los encuentros.

“La verdad, nos vamos muy preocupados por toda esta situación, que conocíamos obviamente, pero que en estos días hemos podido reforzar y también por el diálogo con los funcionarios que estamos teniendo. Nos queda todavía una reunión con la fiscal del Estado y con el primer ministro, vamos a escucharlos para tener una visión final. Pero, realmente, hasta ahora notamos un permanente deterioro que se sigue agudizando y que, probablemente, en período prelectoral como el que se empieza a vivir en Perú, sea aún más grave” , dijo Jornet a este Diario. Ello tras ser consultado sobre la impresión que se lleva la misión respecto a la situación de la libertad de expresión y de prensa en el Perú.

Delegados a su salida de su reunión con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en la sede del Parlamento Nacional. (Foto: Britanie Arroyo / El Comercio)

Reuniones y una ausencia

En la sede del Legislativo, Jornet, también presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó de “una reunión frontal, franca” la sostenida con Salhuana. La delegación —explicó— le trasladó “nuestra enorme preocupación por la situación que se está viviendo en materia de libertad de expresión”.

Los proyectos de ley que se presentan de manera sistemática en el Parlamento para limitar el trabajo periodístico, las situaciones de hostilidad con la prensa registradas en distintos ámbitos fueron parte de los temas abordados. La respuesta de Salhuana a los delegados, no obstante, fue que todo ello eran hechos aislados.

“ Hubo una discrepancia. Él [Salhuana] cree que no son situaciones sistemáticas, que son casos individuales. Dijo que, si bien había un periodista asesinado recientemente, hacía mucho tiempo que no ocurría. Le dije que sí, que efectivamente, pero que no tenemos que esperar a que siga habiendo periodistas asesinados para actuar. Que, si bien se presentan proyectos y no son aprobados, el solo hecho de que se presenten a repetición es una forma de presión y de instalar un clima ‘antiprensa’ en la sociedad” , detalló.

Precisamente, Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP y parte de la delegación enviada al Perú, agradeció la apertura del titular del Parlamento para interactuar “con total franqueza”. Y resaltó que se le transmitió “una impresión que hay en la comunidad internacional de un franco deterioro en las condiciones de la libertad de prensa” en el país.

“Discrepamos con el concepto de que estos son casos tal vez individuales, esto lo hemos documentado en la SIP, nuestros socios locales la Asociación Nacional de Periodistas y el IPYS, han documentado los cientos de agresiones y violaciones a la libertad de prensa en el 2024. Esto no es un caso aislado claramente, es un deterioro muy franco y la comunidad internacional está viendo la situación con muchísima preocupación”, aseveró Lauría.

"Si bien se presentan proyectos [de ley en el Congreso] y no son aprobados, el solo hecho de que se presenten a repetición es una forma de presión y de instalar un clima ‘antiprensa’ en la sociedad”, remarcó Carlos Jornet. (Foto: Britanie Arroyo / GEC) / GESAC > BRITANIE ARROYO

Los delegados explicaron que se insistió “hasta el último momento” para llegar a sostener una reunión con la jefa del Estado, quien mantiene una actitud hostil ante la prensa y no brinda una entrevista a un medio peruano desde hace dos años. Sin embargo, al final ello no llegó a ocurrir. Únicamente se llegó a agendar una reunión, hacia el final del día, con el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, en representación del Ejecutivo.

“Hoy mismo hemos estado intentando que la presidenta nos dedicara unos minutos, le hicimos saber que estábamos dispuestos a escuchar todos sus planteos, sus reclamos contra la prensa, que seguramente los puede tener. Pero que también quisiéramos que ella escuchara nuestros planteos y nuestros reclamos y nuestro pedido de que todos los poderes del Estado empiecen a coordinar su accionar para que haya mayores posibilidades de que los periodistas ejerzan su actividad en libertad y sin presiones y sin miedo a ataques o a censuras”, apuntó Jornet.

El congresista Carlos Anderson (No Agrupado), quien también se reunió con la delegación en la sede del Parlamento por la mañana, comentó que es importante entender que “los ojos del mundo están sobre lo que sucede en el país en materia de libertad de expresión”. Y consideró que el hecho de que Boluarte no haya recibido a la SIP “muestra ese desdén por la prensa, pero que, en realidad, es cobardía”.

“Esa tortura diaria que significa escuchar a autoridades, presidenta, ministros, políticos, alcaldes, tratando a la prensa con desprecio, violencia, con un lenguaje descalificador, soberbia, la verdad que es inaceptable. Y nos pinta como un país que está básicamente casi ya descendiendo a los infiernos de las autocracias tipo Nicaragua, Venezuela, Guatemala. Eso ha quedado claro. Los ojos del mundo están ahí y la SIP viene justamente para decirle no solamente al Ejecutivo, sino también a los otros poderes del Estado que tiene una grave preocupación por lo que está sucediendo aquí”, refirió Anderson a este Diario.

En palabras de Anderson, en la actualidad se vive en el Perú una “persecución ante el periodismo libre”. “La prensa tiene que ser incómoda al poder, no hay forma de que no lo sea. Así que quienes tenemos una función pública, estamos obligados justamente a dar cuentas”, subrayó.

Pese a la actitud hostil de Boluarte, la PCM informó que Adrianzén resaltó “el compromiso del Ejecutivo con la libertad de prensa”. Asimismo, dijo que hay “una campaña de desinformación contra el gobierno y que hace daño a la prensa libre”.

Declaraciones clave

Luego de su reunión con el presidente del Congreso y antes de su encuentro con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la delegación de la SIP acudió a mitad de la tarde por segundo día a la histórica sede del Palacio de Justicia. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, con quien se habían reunido en la víspera, aceptó suscribir las declaraciones de Chapultepec y de Salta II, dos instrumentos claves para la libertad de prensa y de expresión.

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, suscribió los instrumentos en una breve ceremonia en la sede del Palacio de Justicia. (Foto: Britanie Arroyo / El Comercio)

“He suscrito la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II con el objetivo de sumar esfuerzos bajo los principios de respeto irrestricto de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Por ello es que hemos visto que era necesario realizar la suscripción, previo acuerdo de Consejo Ejecutivo, especialmente para todo lo que nos compete dentro de nuestras funciones”, refirió Tello.

El acto fue breve, pero histórico, tal como lo destacó Jornet, quien remarcó en el lugar que “es vital en este momento reforzar estos principios que son universales, pero que muchas veces son dejado de lado o ignorados totalmente”.

De izquierda a derecha: Carlos Jornet, representante de la SIP; Janet Tello, presidenta del Poder Judicial; Ramiro Bustamante Zegarra, juez supremo; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. (Foto: Britanie Arroyo / El Comercio) / GESAC > BRITANIE ARROYO

En el marco de la visita de la delegación de la SIP al Perú, la presidenta del Poder Judicial fue la única autoridad que firmó las declaraciones. Según explicó Jornet más temprano, no se llegó a plantear ello al titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, debido a que “no están dadas las condiciones”.

“No lo planteamos. Entendemos que no están dadas las condiciones para eso en esta instancia, creemos que primero hay que dar señales claras de parte del Congreso y de los otros estamentos gubernamentales de que se quiere avanzar en dar soluciones para que el periodismo pueda trabajar con mayor libertad y mayor seguridad” , remarcó sobre este tema.

Justamente, en caso del Ejecutivo, se le alcanzó a Boluarte la Declaración de Chapultepec a fines del 2022 tras asumir el poder; sin embargo, no la suscribió. Su antecesor, Pedro Castillo, tampoco lo hizo.