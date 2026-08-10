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Resumen

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En el distrito de Pataz y Otuzco los cerros están repletos de socavones y puntos de acopio.
En el distrito de Pataz y Otuzco los cerros están repletos de socavones y puntos de acopio.
/ Mathías Panizo Arana
Por Miguel Gutiérrez R.

Unidad de Investigación

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.