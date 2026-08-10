Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Unidad de Investigación
El 18 de agosto del 2023, durante un inopinado operativo, un grupo de policías cerca del aeropuerto internacional del Callao detuvo a Milton Villalta Carhuapoma, chofer de un vehículo que tenía en el interior una barra de oro de 7 kilos y que tenía como destino la India. Esta incautación ha permitido trazar la nueva ruta de exportación del oro ilegal que sale desde Pataz y Otuzco.
De acuerdo con las indagaciones en curso, habría existido una red coordinada de personas naturales y jurídicas que habría desplegado desde el 2013 operaciones para insertar mineral aurífero extraído de zonas mineras no autorizadas de La Libertad dentro del circuito económico legal.
Para la fiscalía especializada en lavado de activos del Callao esta organización consignaba puntos de acopio falsos, contratos de explotación inconsistentes o se usaba a personas con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendido, con guías de remisión, a fin de simular que el mineral contaba con una cadena de custodia legal y que tenía un origen minero autorizado.
Un control documentario en las mismas agencias de aduanas no podía constatar estas irregularidades.
En el caso de esta barra de oro incautada, la organización habría instrumentalizado a Valentina Zárate Condori, dueña de Corporación Nelsi Alexandra E.I.R.L., para que aparezca como propietaria de la barra de oro inmovilizado en agosto del 2023.
Si bien Zárate contaba con un derecho minero a través de su empresa y este figuraba en el Reinfo en San Antonio de Putina, Puno, ella no pudo explicar el procedimiento para obtener la barra de oro y menos recordó detalles de la guía de remisión, el documento que ampara el traslado interno del oro antes de su exportación
Willy Herzog Ortiz, representante de Lab Exploration y Services, que se hizo cargo del transporte del oro a la agencia de aduanas, está siendo investigado pues está vinculado a otras empresas dedicadas a la fundición de minerales. Además, otra fiscalía lo investiga por lavado. En su defensa señaló a este Diario que estuvo dedicado solo al transporte y no tiene ningún vínculo con las personas o empresas que contratan sus servicios.
La Fiscalía encontró incluyó al ciudadano indio Deepak Chadani Hardasani, quien tuvo un poder especial de Lab Exploration Services E.I.R.L. la empresa que custodió la barra de oro
Hardasani ha ejercido control simultáneo en cinco empresas, todas dedicadas a la comercialización de minerales y todas con “baja de oficio” entre 2019 y 2025, lo que ha llamado la atención de la fiscalía.
-El origen-
Sin embargo, en la indagación fiscal se encontró documentación que indica que la barra de oro fue entregada semanas antes por el ingeniero Kevin Hilario, representante de la empresa Importaciones y Servicios Perú S.A.C., que tiene a su nombre un derecho minero en Pataz, además de una planta de beneficio. Esta empresa registra exportaciones de oro y derivados a países como India y Emiratos Árabes Unidos hasta el año pasado.
Kevin Hilario Vergara y su empresa Importaciones y Servicios Perú S.A.C. han sido incluidos en la investigación luego de que se determinara que este entregó la barra doré a Lab Exploration Services E.I.R.L. que luego habría sido incautada.
La planta de beneficio de esta empresa tiene un Reinfo suspendido. Sin embargo, el año pasado una fiscalía especializada en medio ambiente (FEMA) certificó que seguiría operando, pese a no tener permiso vigente.
La fiscalía sospecha que la barra de oro inmovilizada es parte de un mineral bruto extraído ilegalmente y que era derivado a una planta de beneficio, la misma que habría estado operando, para ser fundido en barras doré al margen de las regulaciones ambientales y administrativas.
Para frenar el contrabando y el lavado de activos provenientes de la minería ilegal a través de la exportación, se debe enfocar en la trazabilidad digitalizada de la cadena de valor, la fiscalización estricta de las plantas de beneficio -donde usualmente se lava el oro de origen ilegal-, y el cruce automatizado de información aduanera.
El oro ilegal ingresa al mercado formal falsificando declaraciones de origen o usando mecanismos sin control real como el Reinfo. Corresponde al gobierno tener una posición clara respecto a esto, y a las plantas de beneficio. Los niveles de producción no son fiscalizados por ninguna autoridad, corresponde cruzar información de insumos, cantidades de procesamiento, y uso de tecnología y monitoreo satelital.
Se requiere implementar Oficinas de acreditación previa, control de zonas de frontera, auditoría física de cargamentos en los vuelos y envíos comerciales. Y por último, y no menos importante, la inmovilización inmediata preventiva. Para ello, dar facultades a las agencias aduaneras para detener cargamentos sospechosos mientras se investiga.
InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.