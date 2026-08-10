El 18 de agosto del 2023, durante un inopinado operativo, un grupo de policías cerca del aeropuerto internacional del Callao detuvo a Milton Villalta Carhuapoma, chofer de un vehículo que tenía en el interior una barra de oro de 7 kilos y que tenía como destino la India. Esta incautación ha permitido trazar la nueva ruta de exportación del oro ilegal que sale desde Pataz y Otuzco.

La barra de oro permitió a la fiscalía del Callao identificar una posible red de empresas y personas inmersas en el procesamiento y exportación de oro ilegal

De acuerdo con las indagaciones en curso, habría existido una red coordinada de personas naturales y jurídicas que habría desplegado desde el 2013 operaciones para insertar mineral aurífero extraído de zonas mineras no autorizadas de La Libertad dentro del circuito económico legal.

Para la fiscalía especializada en lavado de activos del Callao esta organización consignaba puntos de acopio falsos, contratos de explotación inconsistentes o se usaba a personas con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendido, con guías de remisión, a fin de simular que el mineral contaba con una cadena de custodia legal y que tenía un origen minero autorizado.

Un control documentario en las mismas agencias de aduanas no podía constatar estas irregularidades.

En el caso de esta barra de oro incautada, la organización habría instrumentalizado a Valentina Zárate Condori, dueña de Corporación Nelsi Alexandra E.I.R.L., para que aparezca como propietaria de la barra de oro inmovilizado en agosto del 2023.

Habrían usado a Valentina Zárate con reinfo suspendido para dar legalidad a la barra de oro.

Unidad minera de Valentina Zarate con reinfo suspendido

Si bien Zárate contaba con un derecho minero a través de su empresa y este figuraba en el Reinfo en San Antonio de Putina, Puno, ella no pudo explicar el procedimiento para obtener la barra de oro y menos recordó detalles de la guía de remisión, el documento que ampara el traslado interno del oro antes de su exportación

Willy Herzog Ortiz, representante de Lab Exploration y Services, que se hizo cargo del transporte del oro a la agencia de aduanas, está siendo investigado pues está vinculado a otras empresas dedicadas a la fundición de minerales. Además, otra fiscalía lo investiga por lavado. En su defensa señaló a este Diario que estuvo dedicado solo al transporte y no tiene ningún vínculo con las personas o empresas que contratan sus servicios.

Además… Más citados La Fiscalía encontró incluyó al ciudadano indio Deepak Chadani Hardasani, quien tuvo un poder especial de Lab Exploration Services E.I.R.L. la empresa que custodió la barra de oro

Hardasani ha ejercido control simultáneo en cinco empresas, todas dedicadas a la comercialización de minerales y todas con “baja de oficio” entre 2019 y 2025, lo que ha llamado la atención de la fiscalía.

-El origen-

Sin embargo, en la indagación fiscal se encontró documentación que indica que la barra de oro fue entregada semanas antes por el ingeniero Kevin Hilario, representante de la empresa Importaciones y Servicios Perú S.A.C., que tiene a su nombre un derecho minero en Pataz, además de una planta de beneficio. Esta empresa registra exportaciones de oro y derivados a países como India y Emiratos Árabes Unidos hasta el año pasado.

Kevin Hilario Vergara y su empresa Importaciones y Servicios Perú S.A.C. han sido incluidos en la investigación luego de que se determinara que este entregó la barra doré a Lab Exploration Services E.I.R.L. que luego habría sido incautada.

Planta de beneficio de Samanco, Chimbote con reinfo suspendido perteneciente a Importaciones y Servicios Perú, incluida en la investigación preliminar

La planta de beneficio de esta empresa tiene un Reinfo suspendido. Sin embargo, el año pasado una fiscalía especializada en medio ambiente (FEMA) certificó que seguiría operando, pese a no tener permiso vigente.

La fiscalía sospecha que la barra de oro inmovilizada es parte de un mineral bruto extraído ilegalmente y que era derivado a una planta de beneficio, la misma que habría estado operando, para ser fundido en barras doré al margen de las regulaciones ambientales y administrativas.