Un documento de 49 páginas elaborado por científicos de Colombia, Bolivia, Brasil y Perú fue entregado a León XIV este miércoles en vista de su próximo paso por Sudamérica.

‘Minería del oro y mercurio Una crisis ambiental y sanitaria que nos llama a actuar’, resume los estudios sobre la gravedad de la contaminación por mercurio asociada con la minería del oro en la Amazonía.

En el encuentro con el papa León XIV en representación del Perú estuvo Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio, y Luis Fernández, director ejecutivo de Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA). Ambos dieron a conocer el impacto de la actividad minera ilegal al sumo pontífice.

El objetivo era dejar evidencias de la contaminación en agua asociada a la minería en manos del papa León XIV antes de su visita a Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026, y que incluirá a Pucallpa.

El documento señala también que, hasta el año pasado, hay 139,169 hectáreas de bosque amazónico pérdidas por minería de oro, un espacio que supera toda la ciudad de Lima.

Deforestación provocada por la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata. / Angela Ponce

De acuerdo con el informe, se ha determinado que la expansión alcanza incluso territorios que deberían contar con una protección especial como la Reserva Nacional Tambopata donde se han registrado 500 nuevas hectáreas afectadas por minería entre julio de 2025 y febrero de 2026, al igual que 183 infraestructuras y 67 campamentos mineros dentro del área protegida.

León XIV recibe de científicos un tejido de la comunidad nativa que simboliza la comunión entre los pueblos nativos y la Amazonía / Simone Risoluti

“En Loreto, la minería de oro ha invadido grandes ríos amazónicos. Desde 2017 se han contabilizado más de 1.500 dragas en 13 ríos incluyendo Nanay, Marañón, Tigre y Putumayo, y casi la mitad de ellas fueron detectadas durante el último año y medio”, señala el estudio elaborado por los expertos peruanos

“Tuvimos la oportunidad de hablar y entregarle un reporte elaborado por todos los colegas sobre la situación de la Amazonía. En ocho años, el problema ha escalado y de geografía. Lo que durante décadas se concentró principalmente en Madre de Dios también hoy amenaza nuevas cuencas, comunidades y territorios indígenas del norte amazónico, contó Claudia Vega a El Comercio minutos después de su breve entrevista con el papa León XIV.

“Sabemos que la Iglesia tiene bastante alcance y es aprovechar la voz de la Iglesia para hacer un poco más de conciencia de estos impactos porque mucha gente, por ejemplo, usa el oro y no sabe de dónde viene y no sabe que ese oro puede estar destruyendo el bosque amazónico”, indica la científica Vega.

Claudia Vega, experta en el estudio de mercurio en la Amazonía, explica la ruta de este metal pesado hasta llegar a los humanos. Foto: cortesía CINCIA / FZS

-Puro Mercurio-

El informe entregado al papa León XIV muestra también los resultados de un estudio sobre el mercurio en las personas. Más del 90% de las personas evaluadas en Loreto supera el límite seguro de mercurio.

Estiman que en Madre de Dios se estima la liberación de cerca de 180 toneladas de mercurio al año.

“Yo le entregué (al Papa) el documento que es un compendio de 10 años de estudios científicos sobre la contaminación de mercurio en aire, en sedimentos, en suelos, en biodiversidad, desde insectos hasta murciélagos, pescados, pájaros y persona”, cuenta Luis Fernández, director de Cincia.

“Tuvimos una conversación breve, pero creo contundente con él.Jesús Guerrero, de la Universidad de Cartagena, abrió el tema y presentando el documento que nosotros preparamos”, cuenta Fernández

La evidencia disponible revela que la contaminación no se distribuye de manera equitativa: sus consecuencias recaen de forma desproporcionada sobre pueblos indígenas, comunidades amazónicas, mujeres en edad reproductiva y niños.

Papa Francisco con los pueblos de la Amazonia en el Coliseo Regional Madre de Dios el 2018. Foto: Carlos Lezama / Andina

Los investigadores esperan que el papa León XIV tenga a bien declarar sobre la necesidad de enfrentar las amenazas a la Amazonía.

Datos

US$ 11,5z00 Millones en oro de origen ilegal exportado solo en 2025 La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú ha identificado desde 2012, a la minería ilegal como la actividad que genera más operaciones sospechosas incluso por encima del narcotráfico

El papa Francisco estuvo el 2018 estuvo en Madre de Dios y donde llamó la atención del mundo sobre “las amenazas que enfrentaban la Amazonía y sus pueblos”