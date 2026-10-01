Luis Fernandez y Claudia Vega entregan documento sobre el impacto de la minería ilegal del oro ( © Vatican media photo)
Luis Fernandez y Claudia Vega entregan documento sobre el impacto de la minería ilegal del oro ( © Vatican media photo)
/ Simone Risoluti
Por Redacción EC

Un documento de 49 páginas elaborado por científicos de Colombia, Bolivia, Brasil y Perú fue entregado a León XIV este miércoles en vista de su próximo paso por Sudamérica.

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