El partido político Somos Perú descartó haber formado alguna alianza con el Gobierno de Pedro Castillo. Mediante un comunicado, la agrupación explicó que durante la reunión sostenida por su presidenta, Patricia Li, y el mandatario solo se presentó una propuesta de “Agenda de Gobernabilidad”. “Rechazamos las versiones brindadas por César Acuña, donde insinúa de manera malintencionada una posible alianza de nuestro partido y el gobierno”, indica el documento.

“La Agenda de Gobernabilidad incluye respeto a la independencia del Poder Judicial para que se puedan investigar las reuniones de Pedro Castillo en su casa de Breña, así como todos los proceso que se siguen contra funcionarios y dirigentes del partido”, se lee en el documento.

“El voto en bloque de nuestra bancada responde a la necesidad de dar tranquilidad al país. No es una alianza ni un cheque en blanco para el Ejecutivo”.

“Lamentamos las versiones brindadas por el señor Acuña Peralta en momentos en que el país necesita la madurez de todos”, agrega el escrito, en respuesta a lo dicho por el líder de Alianza por el Progreso esta mañana.

Durante un evento en su local partidario este miércoles, Acuña Peralta manifestó que tanto Somos Perú como Podemos Perú y el Partido Morado son los “aliados del Gobierno”.

“Quiero decirles que nosotros como partido estamos en el centro, no permitiremos abusos de la derecha, no vamos a permitir abusos de la izquierda. Seremos los verdaderos defensores del pueblo peruano, no vamos a negociar con nadie, no estamos empeñados con nadie para tener la autoridad moral de fiscalizar”, señaló durante un evento de su partido.

“Nada de alianzas con el Gobierno. Nada de cogobierno. Que se repartan la torta con otros. Ya he visto que Somos Perú se alió con el Gobierno, Podemos Perú se alió con el Gobierno, los morados [el Partido Morado] también, ese es su problema”, agregó.

Cabe indicar que tanto los legisladores Alianza para el Progreso como los de Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado, no respaldaron la moción de vacancia contra Castillo.

