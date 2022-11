Dos personas que figuran como aportantes de Perú Libre en Junín negaron ante la fiscalía haber colaborado con el partido liderado por Vladimir Cerrón, quien es investigado por presunto lavado de activos y organización criminal.

Según reveló este domingo “Panorama”, Carmen Solano Chuquillanqui aparece en la nómina de aportantes de Perú Libre con US$3.000; sin embargo, ella contó al citado dominical que se quedó sorprendida cuando fue citada por la fiscalía para declarar por este tema. Añadió que nunca realizó ninguna contribución y que no milita en esa agrupación política.

“Yo no he dado ni un centavo. [...] De dónde saldría eso. No soy partidaria ni de esos señores ni de otro partido”, señaló la mujer.

En tanto, otro supuesto aportante en Junín, que prefirió mantener su identidad en reserva, dijo que jamás dio el monto de S/800 que aparece en la lista de Perú Libre.

“Nunca di, sino que me llegó una citación de la fiscalía. Fui a Lima gastando con mi abogado. [...] Nunca, nunca he pertenecido a Perú Libre. No tengo ningún vínculo con ellos”, aseveró a “Panorama”.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, una presunta organización criminal liderada por Vladimir Cerrón habría ingresado dinero ilícito a las cuentas de Perú Libre mediante aportes fantasmas, testaferros y pitufeo.

La fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón. Se prevé que el juez John Pillaca se pronuncie sobre esa solicitud esta semana.