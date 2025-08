El Ministerio Público identificó 65 casos de falsos aportantes a la campaña de Susana Villarán para su reelección en la Municipalidad de Lima en el 2014, según reveló “Punto Final”.

El referido programa tuvo acceso a decenas de testimonios de personas cuyos nombres fueron empleados sin su permiso por personal de la campaña de Villarán para así camuflar importantes sumas de dinero.

Son relatos que están en poder del Ministerio Público y que se darán a conocer en el juicio contra la ex alcaldesa de Lima que iniciará el próximo 23 de septiembre.

El dominical presentó diversos testimonios, como el de Orlando Salazar Gamboa, quien, de acuerdo con el informe de ingresos y gastos que presentó la campaña de Villarán, aportó mil soles en efectivo en el 2014. Pero esto no es real.

“No aporté absolutamente nada. Eso me notificaron (sobre supuestas entregas de dinero). En ese mismo tiempo fui al Ministerio Público y declaré que yo no aporte nada”, dijo por teléfono.

“Yo no aporté nada, no conozco a Susana Villarán. Incluso nos dimos cuenta que ni siquiera tenía la firma de este. Mi firma del DNI no coincidía. La misma señorita que nos entrevistó se dio cuenta también Yo le mostré mi DNI”, agregó.

Lo mismo ocurre con Jorge Machuca Cerdán, quien, en el papel, entregó S/80 mil a la campaña a la reelección.

“Yo mandé una carta al Jurado Nacional de Elecciones. Le comunico que me sorprende porque yo no he hecho este aporte. Y me contesta el partido. Me contesta de que ha habido un error y que van a corregir”, refirió.

“Pero no lo corrigieron. Entonces empiezan la investigación, todo ese tema. La fiscalía me llama y me dice. Me interroga. Pues si había hecho ese ese aporte. Digo, no, no es un aporte”, añadió.

También está el caso de Máximo Córdova, un taxista que figura en la relación que presentó la campaña de Villarán como un aportante de S/200. “Yo soy taxista. No tendría como para aportar a esa campaña”, narró.

Bastante también fue la sorpresa de Fredy Flores al enterarse que figuraba como aportante. “Efectivamente, declaré que ese aporte no lo había hecho yo. Yo no tengo ninguna simpatía con ese movimiento y por tanto no podría yo apoyar ese tipo”, dijo.

Sabina Rodas Quispe también negó haber realizado aportes: “En aquella época estaba en la universidad y no trabajaba por lo que no tenía ingresos para poder haber aportado”.

Lo mismo ocurre con Gregorio Valdivia Torres. “No reconozco haber efectuado ningún tipo de donación. Es más, en dicha época tuve un problema de salud y por ello me quedé sin trabajo”, manifestó.

Con respecto a Nelson Castañeda, quien figura como aportante de S/70 mil a la campaña a la reelección de Susana Villarán, un familiar suyo lo negó: “Lo que yo sé es lo que te acabo de decir. Que no ha habido ningún aporte”.

El caso

Uno los responsables de esta operación sería Marco Zevallos, entonces personero legal de la campaña de Susana Villarán en el 2014. Él fue quien presentó el informe de ingresos y gastos.

El documento también cuenta con las firmas de Mónica Pozo, entonces contadora general de la agrupación, y de su tesorero, José Castro Joo. Allí declararon haber tenido un total de ingresos en la campaña por S/1’336,600.

Zevallos también fue un personaje central en una denuncia de más de cuatro mil firmas falsas del partido Primero la Gente, esta vez en el cargo de personero legal.

Zevallos estará junto a Susana Villarán en el banquillo de los acusados en el próximo juicio del 23 de septiembre. Enfrenta un pedido de prisión efectiva de 18 años.

Según ha podido determinar la fiscalía, la campaña del No a la Revocatoria recibió de la constructora Odebrecht U$S3 millones y por parte de OAS, la misma cantidad.

En cuanto a la campaña a la reelección del 2014, OAS entregó U$S4 millones a cambio de contratos favorables, como el proyecto de la Línea Amarilla.

En su acusación fiscal, el Ministerio Público sostiene que tanto en la campaña del No a la revocatoria como en la reelección se presentaron datos falsos para maquillar la procedencia del dinero que ingresó.