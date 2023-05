El Poder Judicial acaba de iniciar la etapa del control de acusación contra Villarán, acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Según la acusación fiscal, la exalcaldesa habría liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la Municipalidad de Lima.

Dicha red criminal llegó a obtener US$11′293,816.68 millones en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el “No a la Revocatoria” en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.

El dinero maculado habría provenido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, así como de la empresa peruana Graña y Montero, quienes fueron beneficiados con proyectos.

Por ejemplo, con la Concesión de la “Vía Expresa Línea Azul” – denominada luego como “Vías Nuevas de Lima”, con Odebrecht y el consorcio Rutas de Lima SAC.

De igual modo respecto a la “Adenda 1″ en el Proyecto de Concesión “Vía Expresa Línea Amarilla” – denominada después como “Vía Parque Rímac”– con la empresa brasileña OAS y el consorcio Línea Amarilla SAC; además del Proyecto de Concesión “Vía Expresa Sur” con la empresa Graña & Montero.

Junto a Villarán de la Puente también fueron acusados su exgerente municipal José Miguel Castro, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado, y otras 19 personas; así como 10 personas jurídicas, entre ellas la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, Diálogo Vecinal y la Asociación Ciudadanos por Lima.

Actualmente, el juez Jorge Chávez Tamaríz viene analizando el pedido fiscal para sobreseer o archivar el proceso contra un grupo de personas que no fueron incluidas en la acusación.

La hipótesis plantea por la fiscalía ha establecido la existencia de un “núcleo duro o grupo central” dentro la sindicada organización liderada por Susana Villarán y José Miguel Castro como jefe en la organización criminal.

Mientras que todos los integrantes de la cúpula o grupo central tenían como función definir los roles y funciones de los integrantes que colaboraron con estructurar un sistema financiero que permitiera lavar los activos poseídos por la organización criminal.

O, en su defecto realizando otros ilícitos para el ocultamiento de los activos, como son los delitos contra la fe pública y falsa declaración en procedimiento administrativo, ante los organismos estatales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el 2013 y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el 2014, con la rendición de cuentas, aportes y gastos de campaña.

Para sustentar la acusación, en el caso de Villarán, la fiscalía ha presentado diversos elementos de convicción por cada uno de los delitos atribuidos, llegando a 300, entre declaraciones de colaboradores eficaces, documentos municipales, informes de Contraloría, actas de declaración y diversa documentación referida a los proyectos.

Según la narrativa fiscal, en enero del 2013, cuando el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Henrique Simoes Barata y el exrepresentante de la misma, Raúl Ribeiro Pereira Neto se encontraban en el país se produjo la reunión en la que el exgerente José Miguel Castro Gutiérrez, en acuerdo con Susana Villarán, solicitaron US$3 millones como apoyo por el No a la revocatoria del 2013.

El mismo Barata, en su declaración como colaborador eficaz, reconoció que aceptó entregar el dinero por el interés que tenía en la Municipalidad de Lima debido a la concesión ‘Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima)’.

El acuerdo fue entregar US$2 millones a Luis Favre y Valdemir Garreta, de la empresa ‘FX Comunicacao’ que se haría cargo de la publicidad para el “No a la Revocatoria”. Mientras que, afirmó el brasileño, se le entregó US$1 millón de manera directa a Castro Gutiérrez bajo el codinome de “Budian”.

“Los cuales fueron entregados a José Miguel Castro Gutiérrez, jefe de la organización criminal por disposición de la líder Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Conforme a la investigación se ha determinado que el imputado Gabriel Prado Ramos, integrante de la Organización Criminal, aperturó la cuenta N° AD30 0006 0008 2812 0061 7071, de la offshore SOCIEDAD RELTON HOLDING SA, en la banca privada de Andorra, teniendo como a éste como beneficiario final”, señaló la fiscalía en su acusación.

No fue el único aporte de Odebrecht, la empresa y Barata también reconocieron haber entregado otros US$ 1′193,816.68 millón provenientes de la concesionaria Rutas de Lima, pero esta vez en el contexto de la realización de las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, con la finalidad de garantizar la permanencia de Villarán al frente del municipio.

Luego, sobre la empresa OAS, la fiscalía señala que Gutiérrez Castro habría seguido el mismo modus operandi que con Odebrecht.

Para ello, cita la declaración del colaborador eficaz 101-2019, quien sostuvo que el representante de OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, le contó que en la época de la revocatoria contra Villarán, se reunió con el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, quien le solicitó US$3 millones para contrarrestar dicha campaña. Por ello, le pidió operativizar los pagos a través de la Controladoria (Departamento de Operaciones Estructuradas, la misma que funcionaba con un departamento fantasma para pagos ilícitos o sobornos).

De ese dinero (US$ 1 millón) sirvió para pagar los servicios del marketing político, a cargo de la empresa FX Comunicacão, cuyo titular era la persona de Valdemir Pereira Garreta, y el resto (US$ 2 millones) se entregó directamente a José Miguel Castro Gutiérrez o personas designadas por lo que se utilizaron diversas cuentas.

La entrega de activos ilícitos en el 2013, según la fiscalía, se hizo en el contexto de la ejecución del contrato de concesión de la obra “Línea Amarilla”.

Mientras que, en el año 2014, también se hizo otro pago por la suma de US$4 millones proveniente de la empresa OAS, mediante contratos ficticios en la ejecución del proyecto “Línea Amarilla” con la empresa “Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación Sociedad Anónima”, a través de “doleiros” brasileños u otros personajes peruanos.

Mientras que, según la fiscalía, en el 2013, Villarán también habría ordenado a Castro “recolectar activos ilícitos” provenientes de la empresa Concesionaria Vía Expresa Sur (VESUR) conformada por Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A.A.,por la suma de US$ 100,000.00 dólares americanos, dinero cuyo origen ilícito conocía y cuya finalidad era evitar su identificación.

Colaboraciones y arrepentimiento

La fiscalía ha presentado cerca de una veintena de colaboradores eficaces para sustentar los aportes y recepción de dinero ilícito que habría realizado Susana Villarán de la Puente y la presunta organización criminar que lideraría.

Junto a ello, también ha citado las declaraciones de la misma Villarán, Castro Gutiérrez, Jorge Barata, Raúl Ribeiro Pereira Neto, Valfredo De Asis, Oscar Vidarrueta, Valdemir Flavio Pereira Garreta, José Alejandro Graña Mirquesada, Hernando Graña Acuña, entre otros.

Susana Villarán, en su declaración ante la fiscalía, el 10 de junio de 2021 reconoció haber “tenido conocimiento que la empresa OAS SA daría su aporte en Brasil para financiar los honorarios del publicista Luis Favre y dadas las circunstancias aceptó el apoyo”.

Pero no solo a nivel fiscal, la exalcaldesa ya había hecho un acto de contrición público a través de " target="_blank">“Exitosa Noticias” el 1 de mayo de 2019, en la misma línea, indicando que sabía sobre los US$4 millones y que US$2 millones los cobraría Favre y sus empresas. Al tomar la decisión de aceptar ello en el 2013, dijo, asumía la responsabilidad política.

En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria, tomamos al decisión, José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña(...) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña.”

El exgerente municipal también declaró ampliamente sobre su papel en la trama de recepción de dineros de Odebrecht y OAS para Villarán y campaña, según la fiscalía.

Testimonios claves en el caso contra Susana Villarán

“Sí. Fui llamado al despacho del señor José Miguel Castro, en, si no me equivoco, era a fines de la mañana...Eh... cuando me pidió para que apoyara, me pidió que apoyara con tres millones de dólares para la campaña. Entonces, cuando me llama José Miguel Castro, me hace el pedido, me reafirma la señora Susana Villarán y me dicen que esas personas están por tras del tema (…) Y la coordinación fue que, de esos tres millones, dos millones de pagarían en Brasil, ¿no?, a través del señor Garreta, ¿no?, y un millón se daría allá en Perú al señor Miguel Castro para efecto de gastos locales.”

Jorge Barata Exdirector de Odebrecht en Perú