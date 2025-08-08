La Municipalidad de Lima comunicó a la exalcaldesa Susana Villarán que no le corresponde pagar su defensa para afrontar una investigación pendiente por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

A través de una carta enviada por el jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, Raúl Fernández Olivares, indicó que se evidencia que los hechos imputados se habrían ejecutado en su condición de presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Precisó que el artículo 160 del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Lima establece que el Invermet es un organismo público descentralizado de la comuna capitalina, con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica.

Remarcó que dicho organismo tiene por objeto el financiamiento y gestión de las inversiones en servicios y obras públicas de infraestructura en general vinculados a los objetivos de la Municipalidad de Lima, entre otros.

“En ese sentido, corresponde encauzar su pedido, es mismo que es remitido al Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) como organismo competente, para el trámite que corresponda conforme a sus atribuciones”, subrayó.

Como se recuerda, en una misiva enviada el pasado 16 de julio , al cual tuvo acceso El Comercio, Susana Villarán pidió a la Municipalidad de Lima que se le brinde la defensa legal institucional que le corresponde por su calidad de exalcaldesa.

Precisa que se encuentra actualmente imputada en un proceso que se encuentra en etapa intermedia de control de acusación ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Susana Villarán detalló que la fiscalía anticorrupción a cargo se abocó a un caso ocurrido durante su gestión como alcaldesa de Lima entre los años 2011 y 2014 por presuntamente otorgar valorizaciones adicionales a favor del Consorcio Villa en una obra de la Plaza de la Bandera.

Finalmente, la exalcaldesa incluye en su solicitud una propuesta de defensa legal valorizada en S/31 mil, los cuales espera sean asumidos por la comuna metropolitana.

Cabe recordar que Susana Villarán cumple 36 meses de impedimento de salida del país mientras enfrenta su juicio por el caso de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas contra de la revocatoria y para su reelección.