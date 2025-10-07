La defensa legal de Susana Villarán reconoció en la audiencia en la que expuso sus alegatos iniciales que la exalcaldesa solo sabía del pago de US$ 3 millones a favor de la campaña contra la revocatoria, del total de más de 11 millones de dólares que la fiscalía considera que recibió a cambio de emitir adendas favorables a empresas brasileñas.

Merly Edquen, abogada de Villarán, hizo esta precisión al descartar que haya ocurrido un delito de lavado de activos, porque no se podrá demostrar que la entonces alcaldesa conocía del origen ilícito del dinero.

“(Según fiscalía) hubieron US$3 millones de los presuntamente US$11 millones que se quedaron en Brasil porque eran los honorarios del señor (Luis) Favre, que va a declarar en juicio a cuánto ascendía a esa suma”, dijo la abogada.

“La señora Villarán de la Puente va a decir que ella sabía única y exclusivamente de 3 millones de dólares. Ella no supo respecto de otro tipo de aportes de campaña y, en consecuencia, tampoco lo saben sus coimputados, o se presume que tampoco lo sabían”, agregó en alusión a su clienta.

Cabe recodar que, en sus alegatos al inicio del juicio oral contra Susana Villarán, la fiscalía dijo que fueron en total aportes por más de US$ 11 millones hechos por Odebrecht, OAS y Graña y Montero a las campañas de Susana Villarán, tanto contra la revocatoria del 2012 como la reelección en el 2014.

Sobre el resto del dinero, la abogada de la exalcaldesa también reconoció que no se usó para enriquecer a su clienta sino para la campaña.

“Se gastó, se agotó, se acabó en gastos de campaña. Lo dice en su imputación, acusación y auto de enjuiciaminto, y en eso coincidimos”, reiteró al señalar que esta plata fue para medios de comunicación, gastos de campaña y pago de personeros en intercambios entre privados. “No se fue a enriquecer el patrimonio de Susana Villarán, no fue una coima, en pocas palabras”, aseguró.

La abogada concluyó su exposición garantizando que demostraría en el juicio que no hubo reunión clandestina entre Villarán y Odebrecht para hacer negocios ilegales.

Asimismo, que las cláusulas de la adenda que se firmó durante su gestión en la Municipalidad de Lima no fueron favorables para OAS ni las otras empresas, sino que fueron perjudiciales y favorables para la comuna metropolitana y hacer viable el proyecto de corredores complementarios que buscaba complementar al Metropolitano.