“Hoy día, el Ejecutivo nos viene a decir todo lo contrario. Porque acá los que nos está diciendo el Ejecutivo es: No, no me pueden investigar. Entones, estoy yendo en contra de lo que afirmé y suscribí. Yo no dudo, señor magistrado que las coyunturas políticas cambien, en el 2021 los discursos eran unísonos: investiguen al presidente. Hoy en día no sé por qué están cambiando la situación, pero ciertamente, las instituciones hay que protegerlas. Por eso, la protección que nosotros damos como Poder Judicial, es leer el 117 con los otros artículos de la Constitución que involucra el resguardo del Estado por encima de la figura del presidente.”

Jhonny Tupayachi, procurador del Poder Judicial