Te saco, no te saco, una crónica de Fernando Vivas sobre la crisis por los empresarios chinos

Sucedió otro efecto bumerán: las respuestas insuficientes, accesorias, oblicuas, en la Comisión de Fiscalización el miércoles 21, irritaron progresivamente a los oyentes. Jerí pidió perdón por ‘la forma’ (haber ido encapuchado, bah, algo anecdótico); más no por el fondo. Este es pasmoso: reunirse varias veces -alrededor de 7 documentadas entre chifas, caramelos y citas palaciegas- con un empresario que un informe de una comisión investigadora del Congreso sobre la corrupción y abandono de obras públicas por empresarios chinos (ver “Blindaje chino” de Martín Hidalgo en El Comercio del jueves 22) describe así: “Esta comisión ha identificado la recurrencia de un entorno empresarial local vinculado al ciudadano Zhihua Yang, el cual habría actuado como soporte operativo y logístico de empresas estatales chinas bajo investigación”. La ironía es que el entonces congresista Jerí fue vicepresidente de dicha comisión, aunque la mención a Yang fue agregado en un ajuste final, luego de su voto a favor.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La izquierda en bloque pretende sacar al presidente desde que tomó el mando el 10 de octubre. Renovación Popular pidió un pleno extraordinario como antesala para el disparo final, y Rafael López Aliaga ha dicho incluso que quien podría tomar la sucesión congresal/ejecutiva es Maricarmen Alva. Alva no goza de gran consenso pero tampoco padece de anticuchos judiciales. Quizá más consensuales entre la mayoría congresal, también voceados, resultan Gladys Echaíz o José Cueto, pero tendrían que renunciar a sus candidaturas en RP. Otro que sería bien recibido es José Williams, pero le sería más difícil dejar colgada su candidatura presidencial por Avanza País. Con menos simpatías y menos intención de voto en los sondeos, Roberto Chiabra estaría en el mismo trance. Los acciopopulistas, fuera de carrea electoral, tienen una baraja en oferta: además de Alva, se vocea a Silvia Monteza. López Aliaga también mencionó a Wilson Soto.

La Comisión de Fiscalización convocó en su sesión extraordinaria a José Jerí. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Alianza Para el Progreso demandó la renuncia presidencial el martes y se reservó la decisión para el viernes. Fuerza Popular (FP) comunicó el jueves su rechazo a la censura. Ya Fernando Rospigliosi había marcado el inicio de la semana defendiendo a voz en cuello la continuidad de Jerí. Es más, se ha mostrado displicente ante los pedidos de pleno extraordinario para debatir las varias mociones de censura y la única de vacancia, dejando abiertas solo las vías reglamentarias de las 78 firmas que lo pidan o que el propio Jerí lo haga. Le pregunté a Miguel Torres, el tercero en la jerarquía fujimorista y candidato a la segunda vicepresidencia, si FP evaluó su posición teniendo la candidatura de Keiko Fujimori en perspectiva: “Honestamente, no sé qué impacto tenga esta posición en la candidatura de Keiko; pero la tomamos porque es coherente y consecuente con la promesa de orden que hacemos al país. No podemos tirar al tacho el país a cada rato y en plenas elecciones”, me dijo.

Los no agrupados no pueden ser candidatos a presidir el Congreso, pues solo miembros de bancadas pueden ser propuestos. Conversé con Edward Málaga, un no agrupado inelegible. “Igual hago un disclaimer, si pudiera ser candidato, no me interesaría”, dice riendo. “Veo un ‘momentum’ para la censura, las respuestas en Fiscalización han fastidiado a muchos y enterarnos de ese informe que menciona a Yang ha empeorado todo. Si no prosperan las censuras será por un entramado de intereses entre muchos congresistas, el gobierno y la corrupción”, concluyó.

Súmenle a la crisis la aparición del primer ministro Ernesto Álvarez el lunes 19, en una entrevista con Milagros Leiva en El Comercio y más tarde con Christian Hudtwalker en Willax. Exhibió su irritación tras el segundo destape dominical del chifagate en “Cuarto Poder” y “Punto Final” (Jerí visitando la tienda Market Capón de Yang, el mismo día en que esta fue clausurada por el municipio). Para remate, se revelaron las visitas palaciegas de Ji Wu Xiaodong, ¡en pleno régimen de arresto domiciliario!. Según una fuente cercana al presidente, Álvarez entregó su carta de renuncia la semana previa y su cargo quedó a disposición.

El lunes, el panorama lucía tan sombrío que Jerí buscó consejos de terceros y se comportó siguiendo sugerencias de Álvarez. Pudieron ser condiciones firmes planteadas en público, pero tratándose de un premier débil y de perfil bajo, quedaron como consejos. Jerí habló con la presidenta del partido, su ‘mamá’ política Patricia Li. Según una fuente somista esta le pidió que haga una limpieza en su personal palaciego, cortando cabezas por la visita de Xiaodong. El control de daños de Li y de los amigos somistas de Jerí incluye conversaciones con otras bancadas. De ese círculo, quedan excluidos George Forsyth que ha marcado distancia para que el escándalo no devaste su candidatura presidencial por Somos; y Héctor Valer, vocero de la bancada, que tiene una visible antipatía por Jerí más allá de los hallazgos de su informe sobre los empresarios chinos. El círculo tiene un plan B, que es buscar un primer ministro de alto perfil político, que cambie necesariamente algunas fichas del gabinete y controle a Jerí. Que lo ponga, digamos, a media máquina. La búsqueda es múltiple.

Un factor que agravó la crisis es tener un gabinete de perfil tan bajo, que dejó suelto en plaza, sin contrapeso ni freno, al infatigable Jerí, capaz de llevar a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio a una cena indigna del prestigio del general. Cualquier cosa que se conversara con un empresario de tantos frentes abiertos con las autoridades y la justicia, cruzaba la raya. Por eso, Jerí, sus amigos y los somistas están aterrados con la posibilidad de que se difundan audios. Sin embargo, solo hemos visto los videos grabados por las cámaras de seguridad, que no registran sonido. Más videos serán rayas al tigre. Otras fuentes, otros ángulos, otros episodios, sí podrían precipitarlo todo.

Vamos a Taiwán

Ernesto Álvarez dio a entender que Jerí habría caído en una trampa y estaría siendo castigado por “los chinos”. En el contexto de su discurso se refería a los empresarios como Yang; pero pudo malentenderse como una insinuación conspirativa sobre la China. El propio Álvarez descartó luego ese subtexto. Por el contrario, hay quienes han sugerido otra teoría conspirativa: que EE.UU. vigila a Jerí y ha soltado los videos para afectar al rival chino. O que la empresa de seguridad del conspicuo Zamir Villaverde, manejaba las cámaras. Pero no hay evidencia de esto último.

Bah, el sétimo presidente del decenio en su tramo final, no da para tanto complot. Sin embargo, hay una trama de política exterior y política interna que sí merece conocerse. No involucra a la EE.UU. sino a otra rivalidad, asimétrica pero intensa, la de China con Taiwán.

Perú no tiene relaciones diplomáticas a nivel de embajada con Taiwán, pero sí a nivel de oficina comercial. Ni EE.UU. tiene embajada con Taiwán pues China no permitiría ese desafío de una isla que encarna la mayor disidencia histórica a su revolución. Pues resulta que Somos Perú tiene estupendas relaciones con Taiwán y la cúpula del partido ha visitado la isla. Patricia Li fue incluso, la oradora central en el cóctel de aniversario taiwanés que ocurrió el mismo 10 de octubre en que Jerí tomó el mando. Tiempo atrás, el propio Jerí se había apuntado a una delegación somista que iba a viajar a Taipei, la capital de Taiwán, pero cambió de planes.

El congresista Luis Cordero Jon Tay, de ascendiente chino, renunció a la bancada de Fuerza Popular en el 2023 tras estar implicado en las intrigas de Jorge Hernández Fernández ‘El español’. Pasó un tiempo hasta que a mediados del 2024 ingresó a la bancada de Somos Perú. Es presidente de la Liga Parlamentaria Perú-China y activo promotor de actividades bilaterales y viajes de congresistas a la China. Cuando ingresó a SP les planteó a sus nuevos correligionarios que él se proponía ‘destaiwanizarlos’ y acercarlos a la China continental. Presentó a Jerí con Yang y ese fue el inicio de la fatal amistad (ver mi artículo “Johnny yang ataca de nuevo” publicado ayer sábado).

Luis Cordero fue elegido por Fuerza Popular pero luego cambió a otras bancadas. (Foto: Congreso)

El actor más olvidado en esta crisis es el ciudadano ¿Qué piensa la gente? Tenemos una clave. Ayer, una encuesta de Ipsos en Perú21, arrojó que el 62% de los encuestados piensan que lo más conveniente para el país es que Jerí termine su mandato. Su aprobación habrá caído con esta crisis, pero aún está muy por encima de Boluarte. Ella se despidió muy cerca del 0% y faltaban 10 meses para las elecciones. En una encuesta de Ipsos de octubre del 2025, el 82% aprobó su vacancia y en una similar del IEP, el 81% la aprobó. Unos meses atrás, en junio, en otra encuesta de Ipsos, el 52% decía que definitivamente se debía vacarla. El Congreso está tan distanciado de sus representados que no podemos afirmar que Boluarte saliera por presión popular más que por cálculo congresal. Pero sí podemos decir, al menos, que la mayoría asumió que la medida sería bien recibida, como en efecto pasó.

Con Pedro Castillo, cifras y motivos fueron distintos. En una encuesta del IEP de noviembre del 2021, el 43% aprobaron el primer pedido de vacancia contra él. Más eran -55%- los que los desaprobaban. En otra encuesta del mismo IEP, de marzo del 2022, el 51% aprobaba un segundo pedido de vacancia y el 47% lo desaprobaba. También se preguntó qué era lo más conveniente en caso de que se aprobara la vacancia. El 80% dijo que debía haber elecciones generales y solo el 5% opinó que debían permanecer los congresistas.

El reclamo popular es que se vayan todos, y eso es precisamente lo que debe ocurrir pronto, en julio. Si se censura o vaca a Jerí tan cerca de las elecciones, para ser reemplazado por otro congresista, a juzgar por el sondeo citado, no sería en sintonía con la presión popular.