Te saco, no te saco, una crónica de Fernando Vivas sobre la crisis por los empresarios chinos
Es demasiado fácil matar a presidente en un Congreso ‘trigger-happy’ (´gatillo feliz’). Con José Jerí, además, baja dramáticamente su defensa: en polémica interpretación constitucional, se dice que como presidente del Congreso encargado del Poder Ejecutivo, bastaría sacarlo con una censura parlamentaria de 66 votos. Algunos juristas dicen que, para todos los efectos es el presidente, así que le corresponde el proceso de vacancia con 87 votos. Con el ‘desfleme’ congresal del miércoles en la Comisión de Fiscalización, Jerí ganó un par de días de elucubraciones, pero el viernes la mayoría de bancadas estaba endurecida aunque rogando que un acto de la campaña electoral ocupe las titulares y les evite el dilema. La ironía perversa es que perdonar o matar a Jerí es el acto de campaña que todos esperamos.

