En el clímax del encendido de la TV abierta, Torres analizó, ‘bite’ por ‘bite’, los audios en los que César Acuña arruina involuntariamente a Lady Camones. La distribución de las sillas fue bien calculada. En la primera fila, estuvo Torres con algunos de los ministros oficializados como voceros por RM 238-2022 PCM (Alejandro Salas, Roberto Sánchez, Félix Chero y Rosendo Serna). También estuvo el ministro de Economía, Kurt Burneo, como señuelo, pues Torres abrió la conferencia diciendo que el gobierno se preocupa por las urgencias de la gente, de ahí la presencia del MEF, pero no se iba a hablar de eso sino de la oposición que no deja gobernar. Atrás, se sentaron algunos ministros cuyas muecas de indiferencia apenas se distinguían. A ellos no alcanza la RM, porque no les nace ser voceros.

(Un paréntesis sobre las vocerías. Pregunté a dos fuentes palaciegas el porqué de la resolución ministerial y obtuve dos respuestas: Una, que los ministros que suelen defender al presidente necesitaban una cobertura formal para justificar porqué hablaban de temas ajenos a sus carteras. La otra respuesta es más curiosa pero creíble para quienes seguíamos al personaje. El ex ministro de Ambiente, Modesto Montoya, sin ser vocero, hablaba más de la cuenta y eso fastidiaba a los demás. Kurt Burneo no es del grupo vocero, pues ya planteó sus límites de tolerancia cuando contó que renunciaría al MEF si se perpetra otra barbaridad antitécnica como rebajar el IGV a los restaurantes. Han decidido respetarlo pues el 9 de agosto empezó una ronda con gremios empresariales que ha generado cierta confianza en el manejo del MEF en medio de la tormenta. Esa es la impresión que recogí tras conversar con uno de los empresarios presentes. Además, acaba de presentar el plan de reactivación Impulsa Perú y no quiere ser perturbado por un Alejandro Salas anunciando una promesa tan imprudente como el reajuste automático anual del salario mínimo.)

Aníbal Torres, Félix Chero y otros ministros, en la conferencia del domin go 4, pechando al Congreso y a la fiscalía.

Aló, primer ministro

En la rutina de este cronista está enviar mensajes a funcionarios de la PCM pidiendo que alguien, con la venia de Aníbal Torres, me dé algunas claves para contar a dónde apunta el Ejecutivo. Estoy acostumbrando a que me dejen en visto o, peor, que el doble check del WhatsApp se convierta en uno solo, señal inequívoca de que me han bloqueado por cargoso. Esta semana, dejé a varios esta pregunta: ¿Además de confrontar al Congreso como el domingo pasado y de defender al presidente, han establecido algunas líneas de diálogo con la oposición en pro de la gobernabilidad?

Tuve suerte. Me llamó un funcionario de la PCM y me puso al teléfono, por unos minutos, con el primer ministro. Le repetí, a Aníbal Torres, la pregunta que dejé por escrito y le pedí citarlo. Aceptó y esta fue su respuesta: “El diálogo siempre lo hemos promovido, con la sociedad civil y con el sistema de administración de justicia. Fíjese, cuando eligieron a Lady Camones como presidenta del Congreso, le escribí una carta invitándola a una reunión con el presidente. Ella respondió que estaba ocupada”. En efecto, Camones dijo que estaba concentrada en la instalación de las comisiones y pidió reprogramar la cita, que se la habían planteado para el 3 de agosto. Ese mismo día, Torres renunció por Twitter (esperen que ya le preguntaré por eso) y la iniciativa de juntarse perro y gato se diluyó. Para remate, el 5 de agosto, Lady recibió en su despacho a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que fue interpretado en Palacio como el tronar de tambores de guerra. E hicieron tronar los suyos.

“Cuando, en unos días, sepamos quien es el presidente o presidenta del Congreso, haremos lo mismo”, concluye Torres la idea, prometiendo que buscarán reunirse con quien reemplace a Camones. ¿Y de que hablarían, tienen algunos puntos esenciales, una agenda mínima que promover?, pregunto. El primer ministro se toma unos segundos antes de contestar: “Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley que enviamos hace meses, sobre la cuestión de confianza y la declaración de incapacidad moral permanente. Claro, tomaron lo de la cuestión de confianza pero no lo otro. Es que para el Congreso todo lo que hagamos está mal, hay mucho odio, mucho rencor, debemos superar eso. Yo denunció irregularidades en la administración de justicia y me denuncian a mi”.

El diálogo será corto, así que apenas apunto que el odio entre las fuerzas políticas es mutuo y le pregunto al primer ministro: usted renunció, se quedó a pedido del presidente, y ahora ha cobrado nueva vida declarando contra la oposición; ¿ha establecido un plazo para quedarse en espera de alguien que lo reemplace?. “Lo he dicho claramente, le acepté al presidente colaborar en el Minjus, por un tiempo determinado; nuevamente lo consideré así para la PCM pero he tenido que quedarme para defender al país”. Le repregunto si esta permanencia tiene un plazo previsto, pero Torres no me lo precisa. En su lugar, enumera lo que considera los golpes que reciben de la oposición, de los medios y “de quienes nunca quisieron aceptar que había ganado Pedro Castillo y se la pasan tratando de sacarlo”.

El panorama de confrontación que el propio primer ministro me describe es tan difícil de sostener para unos y otros, que le recuerdo que ya una vez contó, en tono de bluff, que habían barajado un proyecto de adelanto de elecciones. ¿Lo harían ahora, en serio, contribuyendo a una salida política?. “Fue una conversación informal, teníamos el propósito de ver si se podía discutir en el consejo de ministros, pero no se hizo; desechamos la idea. Ahora el Congreso puede discutir eso, es su facultad. Pero con una oposición tan cerrada, no sabemos qué podría pasar. Nos vamos y, ¿quién se queda para establecer cambios urgentes?”. El primer ministro defiende a rajatabla la continuidad del régimen.

Le dije a Aníbal Torres que un gesto concertador, en medio de la confrontación, sería asumir que las varias acusaciones de corrupción aconsejan, por ejemplo, sacar al ministro Geiner Alvarado antes de que lo censuren. “El ministro ha sido interpelado, es facultad del Congreso que nosotros respetaremos”. Lo mismo me responde ante el caso de Willy Huerta. No me precisa si habrá más cambios de gabinete que los obligados por las censuras. En lugar de ello, me habla de proyectos que lo encandilan, como las ‘casitas calientes’ en la sierra Sur y la ‘secundaria técnica’. Es inusual, en esta coyuntura, oír al primer ministro encamotado con un ítem, pero tengo que cambiarle de tema para pedirle definiciones.

Lady Camones fue víctima de su tibieza ante su partido y de la angurria de sus aliados. El gobierno celebró el proceso de su censura. (Foto: archivo Congreso)

El ministro Burneo, que ya marcó su cancha, ha desmentido que se vaya a aumentar anualmente el salario mínimo, como ha dicho el ministro Alejandro Salas, le comento a Torres. “Nos parece muy importante el plan Impulso Perú que ha sido discutido y aprobado en el consejo de ministros, y que lo está sustentando el ministro Burneo. La propuesta que ha mencionado el ministro de Trabajo, como cualquier ministro que puede hacer una propuesta, no ha sido discutida”. Antes de que le mencione un caso parecido, se adelanta: “También se ha hablado de la Convemar, pero le puedo asegurar que en mi caso y el de la mayoría de ministros, nos oponemos a ceder soberanía de nuestras 200 millas de mar territorial”. Uy, no es buen momento para el canciller Miguel Rodríguez Mackay. Al cierre de estas líneas se rumoreaba su renuncia.

El primer ministro no ha dejado de zaherir a la oposición en nuestro breve diálogo, a pesar de que le recuerdo que hay mucho pan por rebanar en el Ejecutivo. Con cachita, me comenta, “ahora parece que están detrás de unos borrachos que se fueron a festejar, ¿no?”. Se despide renovando la promesa de pedir una reunión al próximo presidente(a) del Congreso, para hablar de la gobernabilidad tan venida a menos.

¿Inteligencia?

Volvamos a la bronca y a lo que no tuve tiempo de conversar con el primer ministro. ¿El plan de alentar la caída de Lady Camones incluyó la génesis de lo que pasó? Es decir, ¿el gobierno gestó el proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo, en combinación con Acuña, o previendo que este se desviviría por aprobarlo? Esas preguntas parten de supuestos conspirativos que trascienden la improvisación de oficialistas y vacadores. Hasta donde pude indagar fue la secretaría de Demarcación Territorial de la PCM, a cargo de Jorge Rimarachín, ex congresista humalista, la que formuló el proyecto que fue aprobado en el consejo de ministros del 26 de agosto. De ahí fue derivado al Congreso.

Una regla de la tecnocracia es no crear más distritos en un país subdividido con la friolera de 1896 distritos. Si se transgrede ese principio, tendría que ser por una razón extraordinaria. Le escribí a Rimarachín para que me explique los fundamentos de esa excepción, pero no me contestó. Lo que sí me comentó una fuente palaciega es que este ha hecho llegar a sus superiores una ayuda memoria para explicar porque se gestó un PL que interesaba tanto a Acuña. Pero eso ya no importa; el PL tuvo un efecto fantástico e inesperado. ¡Se tumbó de carámbola a la presidenta del Congreso! Rimarachín es un héroe accidental del castillismo.

Es imposible determinar dónde acaba el azar y dónde empieza el trabajo de inteligencia en el gobierno de Pedro Castillo. La DINI se alimenta del trabajo de civiles y ex marinos expertos en inteligencia, que también han diseminado rumores entre los opositores, en especial, a los almirantes en retiro, Jorge Montoya y José Cueto, ambos de Renovación Popular, y, el segundo, presidente de la Comisión de Inteligencia. No estoy haciendo presunciones, pues ellos mismos se han jactado sutilmente de estar informados por fuentes que conocen por su pasado de marinos.

Una congresista me contó una historia, que parece fantástica, pero es real en lo que al Congreso respecta. Días antes del 5 de abril, miembros del bloque vacador fueron informados, por sus fuentes de inteligencia, sobre un presunto plan para atacar al Congreso. Para ese fin, agentes del gobierno habrían alquilado varios cuartos en los jirones aledaños al Congreso, desde donde saldrían a escalar los muros y tomar el hemiciclo, mientras la policía –enrolada en la conjura- se haría de la vista gorda y, consumada la toma, sacaría esposados a los miembros de la mesa directiva. El equipo de la entonces presidenta María del Carmen Alva, se apertrechó de víveres y algunos llevaron maletas con objetos personales, para resistir el asedio en caso se consumara el plan.

Difícil saber si fue mera teoría conspirativa inventada por un paranoico, rumores sembrados maliciosamente por agentes de inteligencia trabajando a dos cachetes, o un plan abortado en su fase de concepción. De lo que sí podemos estar seguros es de que, sin disparar una sola bomba lacrimógena ni escalar un muro, ha habido inteligencia para aprovechar los audios, difundiendo la idea de que Camones tenía que ser censurada y la fiscalía tenía que actuar. El bloque vacador ha sido neutralizado por una semana; a la que seguirá, presumiblemente, una tregua motivada por las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.

Las previsibles censuras a los interpelados ministros Geiner Alvarado de Transportes y Willy Huerta del Interior; no serán una desgracia para el Ejecutivo. Es un urgente trabajo de limpieza que el Congreso le ahorrará a Castillo, como entreví en mi diálogo con el primer ministro. Es posible, eso sí, que se aprovechen esos cambios obligados, para hacer alguno más; pero ni Torres en ‘on’ ni mis fuentes en ‘off’, me han dado nombres precisos. El Bloque Magisterial es la bancada más cercana al gobierno y no tiene cuota en el gabinete, a pesar de que la pide con insistencia. Asegurar la fidelidad de los maestros podría provocar un cambio que no esté en el radar y que no se justifique por la performance del ministro a ser cambiado. El cuoteo ya ha desplazado a muchos técnicos del gabinete.

A Castillo lo angustia más el frente legal que el político. Su cuñada/hija está presa y su esposa está amenazada de seguirle los pasos. Sus amigos se debaten entre la lealtad y la colaboración eficaz con las investigaciones fiscales. Por ejemplo, Beder Camacho le pidió dejar Palacio solo si lo ubicaba en otro cargo. Camacho pidió encabezar el Inabif, según reveló Willax TV, para lo que la flamante ministra Claudia Dávila, le pidió su renuncia a Sergio Tejada, hasta entonces cabeza de ese ente. Le pedí a Tejada que me confirme la razón de su salida y me contó que la ministra le dijo, simplemente, que “tenía indicaciones”, y que ya no lo necesitaba en el cargo. No le mencionó a Camacho y tampoco le dijo, a Tejada, que este no cumplía con el perfil, como luego dijo ella en una entrevista. Podemos adivinar que la ministra estaba muy incómoda con las ‘indicaciones’ que, ambiguamente, le mencionó a Sergio, y ha celebrado que la aspiración de Camacho se filtrara. Pero su temor no se ha conjurado, pues fuentes de gobierno me cuentan que Camacho visitó, el viernes, el Inabif con el viceministro Mario Ríos Espinoza. Valga este pequeño caso para describir las angustias que corroen a un presidente y a un gobierno que, por unos días, respira con relativa tranquilidad viendo a la oposición en fase autodestructiva.