Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Tendremos una segunda vuelta boliviana? Una crónica de Fernando Vivas
Resumen de la noticia por IA
¿Tendremos una segunda vuelta boliviana? Una crónica de Fernando Vivas

¿Tendremos una segunda vuelta boliviana? Una crónica de Fernando Vivas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Mientras acá nos preparamos para la guerra entre la derecha y la izquierda escupiéndose en la cara; en La Paz se hizo la paz. El país que ‘iba camino a ser fallido’ como dijo Dina con absoluta impertinencia en su mensaje del 28, deja un saldo electoral que promete estabilidad con recetas sensatas para revertir su crisis económica. Evo Morales, inhabilitado para postular, perdió con su campaña del voto nulo, y parte de su electorado se fue al centrista Rodrigo Paz, que con el 32% de la votación, se la verá con el derechista Jorge ‘Tuto’ Quiroga que alcanzó el 27%. Rodrigo (57 años) es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), con similar perfil a su padre, concebido en la centro izquierda con tendencia a acodarse hacia la centro derecha. Es un ‘insider’ de la élite política tradicional, actual senador por el Partido Demócrata Cristiano y ex alcalde de Tarija.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC