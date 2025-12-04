La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, denunció que un testigo protegido ha corroborado ante la fiscalía que personas llegadas al exministro Juan José Santiváñez, actual precandidato a senador de Alianza Para el Progreso (APP), llevaron a cabo un plan de seguimiento en su contra, y que incluso se llegó a solicitar un atentado en su contra.

“Tenemos una corroboración de lo que advertimos en setiembre, del plan para atentar contra mí o un miembro de mi familia por los reportajes que había hecho contra el exministro Juan José Santiváñez”, reveló al mostrar el testimonio que fue recabado por un equipo del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en octubre de este año.

Según este testigo de identidad reservada, Alex Alberto Alaluna Álvarez, persona de confianza del exministro de Dina Boluarte, contactó a Pedro Pascual Barrios Pérez para pedirle, primero un seguimiento contra la periodista Ramírez y contra Elizabeth Alvarado, esposa de Miguel Marcelo Salirrosas, policía preso y conocido como “el diablo”.

“El testimonio es valioso porque da fechas, detalles de ubicación y otra cosa muy importante y relevante, que no se trata solo de mí como periodista, sino a una persona importante en estas denuncias, Elizabeth Alvarado, esposa de alias ‘el diablo’, policía preso patrocinado por Juan José Santiváñez, miembro de una organización criminal y cuyo caso es el talón de Aquiles de Santiváñez”, señaló.

Las citas entre los allegados al exministro fueron en junio y luego en agosto. En la primera se hizo un pedido de seguimiento contra ambas mujeres, y en agosto se hizo un pedido de “limpieza”, término con el cual se camufla la intención de asesinar o desaparecer a los objetivos.

“Mandan a reglar y luego a limpiar, y luego hacen lo mismo conmigo (...) Acá está en peligro la integridad de más de una persona. Las dos que he mencionado, la señora Elizabeth Alvarado que se debe estar enterando por nosotros, la mía que después de la denuncia que hice puedo estar más tranquila, y la del testigo protegido”, aseveró Ramírez, quien pidió a la fiscalía que no deje de priorizar este caso que, según comentó, está en tres despachos y que ya es de conocimiento de los involucrados.

“Sabemos que esto está en una fiscalía suprema porque Santiváñez era aforado y el señor Tomás Aladino Gálvez no está haciendo mucho o está haciendo nada al respecto y eso es peligroso para los tres involucrados”, cuestionó.