Eddy Villarroel, conocido como “Sacha” al ser uno de los principales testigos protegidos del caso por presunto terrorismo contra Guillermo Bermejo y otros, reveló en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un sicario.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se pude ver cómo un sujeto ingresa al área común de la residencial donde vive y donde estaba departiendo, sin presencia de la seguridad policial, cuando un desconocido se le acerca por la espalda y trata de dispararle sin éxito.

Según “Sacha”, la pistola no percutó, y el sicario rastrilló el arma para volver a intentarlo al menos dos veces más antes de huir en una moto que lo esperaba fuera del inmueble. “Creo que mi vida está en constante peligro”.

“Yo quiero sindicar directamente, ya por los antecedentes que ha habido y por información de Inteligencia, a los Quispe Palomino que ya anteriormente han querido asesinarme y se capturó a uno de los sicarios”, comentó este viernes.

Villarroel advirtió que hace unos 5 meses se redujo su vigilancia policial de dos agentes a solo uno las 24 horas, pese a que el Ministerio Público ha establecido que sea resguardado por dos policías.

También recordó que él tiene la condición de testigo protegido porque fue agente encubierto e ingresó al campamento terrorista de los Quispe Palomino como parte de la investigación por vínculos con el terrorismo por la que se encuentra preso Guillermo Bermejo, y que también involucra a Guido Bellido y Vladimir Cerrón.

“Estoy sindicando directamente a los Quispe Palomino y sé que los que están sindicados directamente por terrorismo están molestos conmigo y hay antecedentes que primero trataron de querer comprar mi dinero”, explicó.