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Eddy Villarroel "Sacha" dijo que un sicario trató de dispararle al menos tres veces este 4 de junio. (El Comercio)
Eddy Villarroel "Sacha" dijo que un sicario trató de dispararle al menos tres veces este 4 de junio. (El Comercio)
Por Redacción EC

Eddy Villarroel, conocido como “Sacha” al ser uno de los principales testigos protegidos del caso por presunto terrorismo contra Guillermo Bermejo y otros, reveló en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un sicario.

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