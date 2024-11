El Comercio accedió a testimonios claves que involucran a tres generales de la policía en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el prófugo que lleva más de un año huyendo de la justicia y ha evadido por lo menos nueve operativos para capturarlo.

A puerta cerrada, Roger Arista, el exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) declaró a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el 30 de octubre.

Por primera vez, Arista responsabilizó a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y a la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) de estar detrás de la filtración de información de los operativos para detener a Cerrón.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señaló a este Diario que la versión de Arista apunta a los generales Sergio Monar Moyoli y Mauricio Quiroga Camacho, quienes estaban a cargo de esas direcciones policiales.

“[Arista dijo que] Digimin y Dirin filtraron la información para que Vladimir Cerrón se escape”.

De acuerdo con la declaración que ofreció el exjefe de la DINI al Congreso, él debía reportar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre los operativos policiales para capturar a Cerrón. En esas conversaciones, estuvo presente el secretario general de Palacio de Gobierno, Enrique Vílchez. Así lo confirmó el presidente de la comisión a este Diario.

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. (Foto: Archivo El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Precisó que el general Arista confirmó su participación en la intervención policial realizada en Asia en enero pasado.

Fuentes de El Comercio señalan que el tercer oficial comprometido en la fuga de información a favor del exgobernador es el general Gregorio Villalón Trillo, jefe de la Dirin en la fecha en que se ejecutó la intervención en Asia: el 16 de enero de este año. Cinco días antes había relevado en el cargo al general Quiroga. Se mantuvo en ese puesto durante dos semanas.

Según las mismas fuentes, Villalón es cercano a dirigentes de Perú Libre.

En el 2022, Villalón se desempeñaba como jefe de la Macrorregión Policial de Junín.

En noviembre del 2021, cuatro meses después de que Pedro Castillo asumiera como presidente de la República, Villalón fue ascendido a general a pesar de no encontrarse en el cuadro de honor.

Actualmente es el director de Medio Ambiente de la Policía Nacional.

Uno de los operativos policiales para la captura de Cerrón se ejecutó el 16 de enero en Asia. / JORGE CERDAN

El ex comandante general PNP Jorge Angulo Tejada fue parte del equipo policial que participó en la búsqueda de Cerrón. En entrevista con El Comercio, Angulo recuerda que el entonces director de Inteligencia de la PNP Mauricio Quiroga “asistía directamente al despacho de la presidenta de la República para darle cuenta [...] sobre los avances en los trabajos de inteligencia para la captura” del exgobernador de Junín.

“Él [Quiroga] me daba cuenta [que iba a Palacio de Gobierno] porque obviamente era un salto, saltar al comandante general [...] para ir directamente y así lo había dispuesto la presidenta de la República [...]. También participaba en esas reuniones el director de la DINI que era el general en retiro Roger Arista”.

Según Angulo, para la Navidad del 2023, la policía y la DINI obtuvieron información valiosa sobre el paradero de Cerrón: iba a pasar por Ticlio (provincia de Huarochirí, Lima) para ir a Huancayo (Junín) en un automóvil.

“El general Roger Arista se constituyó a la altura de Ticlio, porque la información era exacta. Se conocía las características del vehículo donde se iba a trasladar el fugitivo. [...] [Arista] ha estado ahí en un punto de la carretera de Huancayo, y el hecho es que el vehículo nunca pasó. Entonces se asume que alguna persona haya filtrado la información”.

Angulo recordó que todos los detalles de ese operativo fueron reportados a Boluarte.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, mencionó en una conversación que sostuvo con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que, según la información que conocía, “hay dos generales que están protegiendo a Cerrón [...] En actividad [...] Y un general en retiro que ha sido Digimin”.

En el audio difundido por “Cuarto poder”, Monar es mencionado.

La fiscalía ha recogido estos audios y dos celulares del capitán Izquierdo que contienen chats con el ministro Santiváñez, en donde se revela el grado de amistad entre ambos.

—Niegan todo —

El general PNP en retiro Sergio Monar rechazó las imputaciones. “Eso es falso [...]. Yo nunca he entregado información para evitar la captura del señor Cerrón [...]. Yo nunca he hablado con la presidenta de la República. Tampoco he ido a Palacio de Gobierno”, dijo a El Comercio.

Los generales PNP Mauricio Quiroga y Gregorio Villalón también descartaron haber filtrado información a favor de Vladimir Cerrón, aunque evitaron dar detalles sobre su participación.

“Esas informaciones de inteligencia son reservadas. Yo no puedo decir nada más. Estoy presto para cualquier declaración si me autoriza mi comando”, dijo Quiroga.

“Lo que yo le quiero decir es que yo no tengo ningún vínculo ni amistad con el señor [Vladimir Cerrón]”, sostuvo Villalón.

CONVERSACIONES DELATORAS

Este Diario accedió a los chats que intercambiaron el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, entre el 14 de mayo y el 19 de junio. Las conversaciones fueron extraídas de uno de los dos celulares que Izquierdo entregó a la fiscalía.

En los diálogos se expone la relación de amistad y se confirma la reunión que sostuvieron en mayo en un chifa de San Borja.

También se revela la amenaza de Santiváñez hacia la Diviac. “Yo me iré de ministro, pero se van a pelear al Poder Judicial su reincorporación”, menciona.

El abogado del capitán Izquierdo, José Mejía, remarcó que estas comunicaciones han pasado por, al menos, tres peritajes fiscales. “Es información fidedigna”, indicó. Para Mejía, los mensajes también merecen ser analizados por la Fiscalía de la Nación.

Este Diario buscó la versión del ministro Santiváñez, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

El ministro Santiváñez le indica al capitán Izquierdo: “Aprovecha a tu amigo” para que realice un curso en el extranjero.

“Así no son las cosas, Junior. Se meten con mi familia, los cago en una”, menciona Santiváñez a modo de amenaza a la Diviac.

El capitán Izquierdo le indica que algunos audios enviados por Santiváñez tuvo que compartirlos con sus superiores.

“Me quedó claro lo que me contaste en el chifa”, le dice Santiváñez, en referencia a la reunión que sostuvieron en San Borja el 21 de mayo.